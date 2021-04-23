Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна в цьому році холодна, а Великдень пізній, тому дивуватися примхам погоди не варто. Він зазначив, що є деяка закономірність – до Великодня в Україні завжди прохолодно.

Він прогнозує перші дні травня теплими, а потім знову прийде похолодання і навіть можливі заморозки. Справжнє тепло прийде тільки до кінця травня.

За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, на Великдень варто очікувати невеликого зниження температури, але опадів буде небагато. Перший тиждень травня буде досить теплим.

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик повідомив в ефірі каналу "Україна 24", що висотний циклон покине Україну найближчими днями, і з 27-28 квітня очікується потепління на 3-5 градусів.

Згідно з даними погодного порталу Gismeteo, у Києві 1 травня йтиме невеликий дощ, можливий вітер, але вдень прогріється до + 17 градусів. На Великдень 2 травня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі близько + 6, вдень до +14 градусів. У понеділок, 3 травня, знову піде дощ. Однак температура повітря знову піде вгору.

Карта погоди в Києві

На заході 1 травня йтиме дощ, до + 14 градусів. У неділю, 2 травня – гроза, але прогріється вдень до +18 градусів. А в понеділок синоптики прогнозують сильну грозу, зливу і +18 градусів.

На сході 1 травня йтиме сильний дощ, до + 14 градусів. На Великдень - сонячно і сухо, до +16 градусів, а з понеділка знову зарядять дощі.

У північній частині країни дощ буде йти в суботу, 1 травня і в понеділок, 17 травня. А на Великдень можлива сильна хмарність, але буде сухо. Вночі + 4 +5 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

На півдні синоптики прогнозують сильну грозу в суботу, 1 травня. На Великдень - похмуро, до +14 градусів, але без істотних опадів. З понеділка, 3 травня, знову зарядять дощі, але буде тепло, +15 +17 градусів.