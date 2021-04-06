На тепло і сонце не розраховуйте: синоптики засмутили прогнозом на початок травня

Погода в Україні не сильно балує весняним теплом і сонцем, хоча на календарі вже майже середина весни. Квітень буде майже весь прохолодний і дощовий і початок травня не сильно порадує гарною погодою.

Про те, яка погода очікується на травневі свята і Великдень в Україні, кажуть нові карти погоди на Gismeteo.

На сході з 7 по 9 квітня будуть йти дощі, на вихідних вигляне сонце і трохи потеплішає. З 12 квітня температура повітря піде вгору, але дощі заливатимуть до 22 числа.

Після невеликого перепочинку зливи знову зарядять майже на 5 днів. Кінець місяця буде похмурий і прохолодний.

На травневі свята без опадів, до +16 градусів. А з 3 травня знову підуть дощі.

Карта погоди в Харкові на місяць

У південних областях до 10 квітня будуть йти дощі, потім встановиться суха погода і трохи потеплішає. З 14 квітня знову очікуються опади та невеликі коливання температури.

Після 19 квітня знову трохи потеплішає й очікується кілька сухих днів. З 25 по 28 квітня потеплішає до +15, але буде мокро.

На травневі сухо буде тільки 1 числа, а на Великдень – хмарно, дощ і +14 градусів. З 3 травня в регіоні прогріється до +17, але будуть йти дощі.

Карта погоди в Одесі на місяць

На півночі України очікуються зливи та мокрий сніг, 9 квітня можлива гроза. 10-11 квітня буде сухо і прогріється до +15 градусів.

14 квітня температура стрибне до +18 градусів, але потім знову впаде. З 18 по 28 квітня синоптики обіцяють дощі щодня, а температура буде триматися від +12 до +15 градусів.

На перші травневі вихідні очікується до +15 градусів, можливий дощ. З 4 травня знову зарядять дощі.

Карта погоди в Чернігові на місяць

У західних областях можливий сніг та мокрий сніг до 10 квітня, вночі до -4 градусів морозу. 10-11 квітня погода покращиться – очікується сонце і потепління до +13 +16 градусів.

13 квітня градусники піднімуться до +20 градусів, але потім знову різко похолодає. З 14 по 27 квітня дощі будуть йти майже кожен день, а температура коливатиметься в межах +11 +14 градусів.

На святкові вихідні очікується дощ, до +15 +16 градусів. Також дощі будуть йти з 3 по 5 травня.

Карта погоди у Львові на місяць

У Києві 7 квітня очікується сильний сніг з дощем, мокрий сніг. 8-9 квітня можливі грози, а вночі зниження температури до -1 градуса. 10 та 11 квітня буде тепло і сухо, до +12 +14 градусів.

13-14 квітня повітря прогріється до +17 +18 градусів, але потім знову різко похолодає до +8 +12 градусів. З 13 по 28 квітня в столиці очікуються сильні дощі та зливи. Температура поступово почне підійматися з +12 до +16 градусів.

Травневі вихідні будуть без опадів, але похмурі, до +15 +16 градусів. 4-5 травня у Києві знову підуть дощі.

Карта погоди в Києві на місяць