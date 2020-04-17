Карантин на Великдень посилять: українців чекають серйозні заборони

Великдень в Україні у 2020 році пройде в умовах карантину, який запровадили з метою недопущення поширення коронавірусу. У містах заборонені відвідування храмів на свята і діють суворі обмеження на пересування. У МВС розповіли, що будуть робити з порушниками карантинного режиму.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандит, поліція не допустить провокацій та масового скупчення людей у церквах під час Великодніх богослужінь. При виявлених порушеннях поліція відразу штрафувати та складати протоколи не буде, але буде проводити роз'яснення для громадян. А ось при повторному порушенні – протокол і штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.

Національна поліція і співробітники МВС постійно спілкуються зі священниками різних конфесій і вже є домовленості про те, як в Україні будуть проходити святкові служби.

"Під час богослужінь у церкві можуть бути максимум 10 осіб - люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн", - розповів Юрій Тандем.

Він додав, що парафіяни можуть зайти в храм після служби, але і тут є обмеження. Якщо церква невелика – то по одній людині, якщо велика – не більше двох.

У Києві на період свят ввели додаткові заходи – з 16 квітня при в'їзді в місто всім вимірюють температуру. У поминальні дні будуть закриті всі кладовища в місті.

У багатьох областях вводять додаткові обмеження щодо пересування. З суботи, 13:00 городян просять залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої потреби. Рух міського транспорту, а також робота продуктових магазинів буде обмежена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні церкви стали розповсюджувачами COVID-19.