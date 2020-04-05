Великдень в Україні у 2020 році: традиції і як будемо святкувати

Великдень в Україні – одне з найбільших і найважливіших церковних свят. У цей день святкується Воскресіння Христа з мертвих. В Україні його почали відзначати в IX столітті, після того, як затвердили християнство. Він символізує перемогу життя над смертю і спасіння людського роду від страшних бід.

Дата святкування Пасхи не є постійною й у 2020 році вона припадає на 19 квітня. За традицією вважається, що це рання Пасха. В цей день завершується Великий піст – 7 тижнів суворого обмеження в їжі та веселощах. Католики відзначатимуть Великдень на тиждень раніше – 12 квітня.

Традицією на Великдень

Традиційно в ніч перед світлим Воскресінням Христовим віряни йдуть до церкви на пасхальне Богослужіння. Проте у 2020 році через продовження карантину українцям доведеться утриматися від відвідування храмів.

Останній тиждень перед святом присвячений домашнім клопотам – наводяться порядки в хаті, миють вікна, упорядковують подвір'я. Господині зазвичай печуть солодкий здобний хліб з цукатами, родзинками або курагою – паски. Також фарбують яйця – крашанки. Все це складається в кошик, з яким парафіяни йдуть до церкви.

Великдень відзначають у сімейному колі. Неділю починають зі святкового сніданку, в який обов'язково входить свячена паска і яйця, а запити можна червоним вином. Крихти та шкаралупу зі святкового столу викидати не можна – у давнину їх закопували або спалювали на подвір'ї або поле на удачу.

Як будемо святкувати Великдень у 2020 році

У зв'язку з продовженням карантину, а також посиленням заходів, спрямованих на недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні, всі великодні богослужіння будуть перенесені в онлайн. Ведуться переговори з центральними телеканалами про прямі трансляції, а в ПЦУ відзначили, що Священний Синод Православної Церкви України "буде приймати відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок здійснення богослужінь у ці дні, з наближенням відповідного часу".

Крім того, будуть заборонені масові гуляння та пікніки, а жителям не рекомендують у святкові дні ходити по гостях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть істотно посилити карантин і ізоляцію до кінця квітня.