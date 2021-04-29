Великдень з грозами і нова хвиля похолодання: синоптики ошелешили прогнозом на початок травня

Погода в Україні на Великдень буде тепла, але в неділю синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни. А після свята в країну прийде нова хвиля похолодання.
Яка погода чекає українців в останні дні квітня, на Великдень і в першу декаду травня – читайте в нашому матеріалі нижче.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, Квітень в Україні закінчиться з теплою погодою. Підвищення температури варто очікувати вже в п'ятницю, 30 Квітня.
"У п'ятницю денна температура повітря досягне в Україні + 15 + 20 градусів. Нічні заморозки припиняються, хіба що зовсім безсовісні зачепляться за грунт на південному сході та в центрі. Дощі з грозами пройдуть 30 квітня в західних областях, на півночі, у Вінницькій області, в Кропивницькому та місцями в Черкаській області. На решті території без опадів. Уважно. Завтра в Україні можливі сильні пориви вітру південного напрямку", - попередила синоптик.
Карта погоди
У Києві вона спрогнозувала сильний вітер, а в другій половині дня можливий дощ з грозою. Температура повітря в столиці очікується до + 18 градусів.
Як зазначила Діденко, на Великдень в Україні буде тепло, але грози охоплять більшість регіонів країни.
"На Великдень ніч в Україні буде суха, зоряна, красива, а вдень 2 травня пройдуть грозові дощі майже скрізь, крім східних областей. А в неділю буде тепло", - додала синоптик.
Карта погоди
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла в коментарі для видання "Факти"про те, що на Великдень повітря місцями прогріється до +24 градусів.
"На початку травня, 1 і 2 числа, тепле повітря пошириться по всій території країни. Так, на півдні та сході стовпчики термометрів досягнуть позначки +24 градуси. У цей час можливі дощі, особливо у східних, північних та місцями центральних областях", - повідомила синоптик.
А ось після святкових і теплих вихідних в Україну знову прийде похолодання. Як зазначила Наталія Голеня, заморозків не буде, але температура різко впаде і цей період протримається з 3 по 8 травня.
"Температура максимальна вдень + 10 + 15 градусів, часом можливі дощі. Це пов'язано з проходом циклону через Україну. Так що стійкого тепла поки не очікується, а тільки хвильове потепління на пару днів. Нічна температура буде без морозів, тобто плюсова", - підкреслила синоптик.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що циклон може зіпсувати погоду на травневі свята.
А також розповідали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде справжнє тепло.