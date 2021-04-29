Великдень з грозами і нова хвиля похолодання: синоптики ошелешили прогнозом на початок травня

Погода в Україні 30 Квітня

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, Квітень в Україні закінчиться з теплою погодою. Підвищення температури варто очікувати вже в п'ятницю, 30 Квітня.

"У п'ятницю денна температура повітря досягне в Україні + 15 + 20 градусів. Нічні заморозки припиняються, хіба що зовсім безсовісні зачепляться за грунт на південному сході та в центрі. Дощі з грозами пройдуть 30 квітня в західних областях, на півночі, у Вінницькій області, в Кропивницькому та місцями в Черкаській області. На решті території без опадів. Уважно. Завтра в Україні можливі сильні пориви вітру південного напрямку", - попередила синоптик.

Карта погоди

У Києві вона спрогнозувала сильний вітер, а в другій половині дня можливий дощ з грозою. Температура повітря в столиці очікується до + 18 градусів.

Погода на Великдень в Україні

Як зазначила Діденко, на Великдень в Україні буде тепло, але грози охоплять більшість регіонів країни.

"На Великдень ніч в Україні буде суха, зоряна, красива, а вдень 2 травня пройдуть грозові дощі майже скрізь, крім східних областей. А в неділю буде тепло", - додала синоптик.

Карта погоди

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла в коментарі для видання "Факти"про те, що на Великдень повітря місцями прогріється до +24 градусів.

"На початку травня, 1 і 2 числа, тепле повітря пошириться по всій території країни. Так, на півдні та сході стовпчики термометрів досягнуть позначки +24 градуси. У цей час можливі дощі, особливо у східних, північних та місцями центральних областях", - повідомила синоптик.

Після Великодня знову похолодає

А ось після святкових і теплих вихідних в Україну знову прийде похолодання. Як зазначила Наталія Голеня, заморозків не буде, але температура різко впаде і цей період протримається з 3 по 8 травня.

"Температура максимальна вдень + 10 + 15 градусів, часом можливі дощі. Це пов'язано з проходом циклону через Україну. Так що стійкого тепла поки не очікується, а тільки хвильове потепління на пару днів. Нічна температура буде без морозів, тобто плюсова", - підкреслила синоптик.