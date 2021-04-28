Синоптики обіцяють спеку на Великдень: де буде +25 і вище

Погода в Україні на Великдень, 2 травня, принесе довгоочікуване тепло, але з грозами. На Півдні стовпчики термометрів у святковий день можуть показати до +26 градусів. Поки ж нас чекає ще одна морозна ніч, 28 квітня, але потім температура почне стрімко підвищуватися, ночі стануть помірно теплими і будуть гриміти весняні грози.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Так, 28-29 квітня в Україні почне теплішати, і погода буде сонячною з невеликою хмарністю. Лише в четвер на крайньому Заході можлива похмура погода з невеликим дощем. Температура вдень 28-го числа буде +11+16, а 29-го вже +13+19. У середу можливі заморозки (крім Півдня і Сходу).

30 квітня Захід, Північ і частину Центру накриє грозами. Ніч буде теплою, +5+10, а вдень +16+20 градусів.

В суботу, 1 травня грозовий фронт накриє західні і східні області. На півночі стане прохолодніше, +13+15, а в інших областях +16+22 градуси.

2 травня, синоптики обіцяють грози на Заході, Півночі та в Центрі, а от південні та східні області святкуватимуть із сонечком та сухою погодою.

Температура вдень буде найвищою в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та Криму - від +23 до +26. Прохолодніше на Півночі і північному заході, +14+18, а на решті території +20+23 градуси.

У Києві на Великдень гроза, вдень +20+22, вночі +8+10 градусів.

Скрін: Погода в Україні на Великдень, 2 травня (meteo.gov.ua)