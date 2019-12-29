Джамала розповіла про провокації Росії під час Євробачення: це було постійно

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Виконавиця поділилася шокуючими подробицями

Джамала, яка здається настільки життєрадісною і усміхненою, згадала не дуже приємну історію зі свого життя, яка сталася з нею під час міжнародного конкурсу "Євробачення". Подробицями артистка поділилася в інтерв'ю "Світського життя".

Хоча виконавиця й увійшла в історію, як друга переможниця "Євробачення" з України, проте стверджує, що це був не найкращий час для участі в конкурсі.

"Моя країна була у вогні. Не найкращий, напевно, був час їхати. Мені було складно витримати це випробування, тому що за лаштунками дуже провокували", - поділилася виконавиця.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зокрема, артистка розповіла про провокації з боку російських журналістів, які настирливо ходили по п'ятах артистки.

"Це було постійно, навіть під час сніданку. Канал" Росія "ходив за мною, я з вівсянкою, а вони з мікрофоном. Було дійсно складно. Я пам'ятаю, що у мене була одна думка в голові:" Я повинна перемогти ". Я налаштувала себе так, що просто не маю права програти, не маю права повернутися без перемоги, все ", - поділилася Джамала.

Раніше Джамала розповідала, що не вважає Новий Рік сімейним святом і вважає, що краще зустрічати його в галасливій компанії. Крім того, співачка повторила свій яскравий образ з ранку і постала в милому і зворушливому аутфіті з величезним бантом.

Також Джамала розговорилася про зіркові примхи. За її словами, при виборі концертного костюма, вона повинна переконатися, що в ньому буде максимально комфортно виступати.