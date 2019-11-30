Не партнерка: Остапчука застукали за поцілунками з учасницею Танців з зірками

Переможців шоу Танці з зірками 2019 назвали в минулу неділю і ними стали актриса театру і кіно Мішина Ксенія і танцюрист Женя Кіт. Ця пара змогла вирвати перемогу у Анни Різатдінової і Олександра Прохорова. Тепер же українці помітили в реальному житті учасників танцювального проекту, які цілуються - Володимира Остапчука та Ксенію Мішину.

Під одним з потів програми "Світське життя", яку веде Катерина Осадча, користувач мережі попросила, щоб ведуча запитала у Остапчука, що він робив з Мішиной в центрі Відня у середу, 27 листопада.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

За словами жінки, Оспапчук був з переможницею Танців з зірками 2019 в магазині і при виході він поцілував її в шию. При цьому інша дівчина також зазначила, що бачила шоумена у Відні, але тільки в понеділок.

"Сховатися не виходить у них", - написала жінка.

Володимир Остапчук разом з переможцями шоу Ксенією Мішиної та Женею Котом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що протягом всього танцювального проекту були розмови про те, що між Ксенією Мішиної та Женею Котом є певний зв'язок і пристрасть, яка їм допомагає в танцях. Але зараз виявилося, що у Мішиної роман з іншим учасником шоу, який був її конкурентом на паркеті.

Нагадаємо, що Остапчук прокоментував своє розлучення з дружиною Оленою, з якою вони прожили разом 12 років. За роки спільного життя у пари з'явилося двоє дітей - дочка Емілія і син Еван-Олександр.