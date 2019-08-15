Пародист Зеленського розповів, як потрапив у "Квартал": розіграв Кошового

Юрій Великий, новий актор студії "Квартал 95", який нещодавно на концерті в Одесі показав свій талант в пародіюванні президента України Володимира Зеленського, розповів, як один курйозний інцидент дозволив йому отримати роль в "Кварталі". Цим гуморист поділився в телефонному інтерв'ю зі Сніданком з 1+1.

На питання, звідки Великого "відкопав Зеленський", Юрій розповів, що одного разу розіграв Євгена Кошового від імені Володимира Зеленського.

"Я подзвонив в якийсь момент Лисому, Євгену Кошовому, і голосом Володимира сказав: "Женька, Юрчика візьміть в "Квартал" замість мене". А він мені каже: "Та він лисий, навіщо нам ще один лисий потрібен?" Я кажу: "Та нє Женя, це я тебе прошу, зателефонуйте йому і візьміть", - розповідає актор.

Новий актор "Кварталу 95" Юрій Великий (фото: facebook.com/kvartal95)

Далі Юрій Великий розповів, що Кошовий подзвонив йому за дві хвилини і сказав, що треба зустрітися.

"Я природно зробив вигляд, мовляв, Жека, про що нам з тобою розмовляти..." - продовжив гуморист.

При зустрічі Кошовий попросив Великого, що коли той дзвонить йому голосом президента, робити це не зі свого телефону.

Артист також повідомив, що з Володимиром Зеленським дуже давно познайомився в Одесі. Також Великий розповів, що президент поки не оцінив здібності актора, як його пародиста.

Юрій Великий розповів, як отримав роль у "Кварталі 95" (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Нагадаємо, раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".

Раніше повідомлялося про те, що пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента. При цьому Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників.