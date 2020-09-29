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Парк у Києві "окупували" дикі тварини: зовсім не бояться людей

Автор: Світлана Мащенко

У Києві помітили групу диких тварин в одному з парків

У Києві в парку "Перемога" помітили диких тварин, які дуже вільно себе почували в присутності людей. Мова йде про білок - вони бігали по траві в осінньому парку, запасаючись на зиму горішками.

Киянин Андрій зняв веселе відео і виклав його в Facebook.

За його словами, білки не бояться людей і не намагаються видертися на дерева, як це зазвичай відбувається. Крім того, вони ще й тероризують голубів, забираючи у них горішки та насіння.

У Києві В парку "Перемога" бігають білки

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Цікаво, що білки впевненіше почуваються в глухих лісах, якомога далі від людей. Там вона забирається в порожні дупла, де облаштовує своє житло. Якщо таких не знаходить, то добудовує старі воронячі гнізда чи майструє власні на розгалуженнях товстих суків.

Раніше ми писали, що у Харкові помітили аномальне нашестя лелек на міському звалищі. Активісти та волонтери так і не змогли пояснити, чому птахи вирішили вибрати таке незвичайне місце поселення.

Також повідомлялося, що в Києві на одному з озер рибалка виловив дивовижну рибу з людськими зубами. Фахівці кажуть, що це паку - родич піраньї. І, ймовірно, риба була випущена з акваріума.

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