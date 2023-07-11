"Парилки" продают полным ходом. В Киеве "забили" на запрет электронных сигарет (фото)

Что запрещается с 11 июля

Так, нормы закона № 1978 предполагают, что с 11 июля 2023 года будут запрещены:

реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним

будет установлен штраф за их продажу людьми до 18 лет в размере 1020 гривен, а в случае нарушения повторного срока - 10 200 гривен

несение ответственности за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет

запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусо-ароматические добавки

Запрет производства и продажи табачных изделий, е-сигарет и жидкостей к ним с добавками вступает в силу с 11 июля. Но тут есть один важный нюанс, что остатки продукции изготовители смогут распродавать еще в течение года.

Законом предусмотрен штраф за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного нарушения - 10 200 грн.

Отметим, что устройств для нагревания табака таких как Glo или IQOS запрет продаж не коснулся, но такой тип курения приравняли к сигаретам и запретили их курить в общественных местах, а также, например, на террасах в кафе и ресторанах.

В Украине с 11 июля запретили продажу электронных сигарет (скриншот)

В Киеве запрет на "парилки" игнорируют

Отметим, что утром 11 июля в Киеве купить "электронки" практически во всех торговых точках можно без проблем. Всего несколько небольших магазинчиков, где раньше продавали электронные сигареты, убрали их и с продажи.

Крупных торговых сетей и специальных МАФов для продажи табачной продукции этот запрет не коснулся.

Один из МАФов в Киеве спокойно торгует "электронками" 11 июля (фото: РБК-Украина)

Возле станции метро "Голосеевская" также на витрине красуются разнообразные "парилки".

МАФ на станции метро "Голосеевская" (фото: РБК-Украина)

Кстати, в таких крупных торговых сетях, как "Фора" и сеть магазинов "Бадьорий" весь ассортимент электронных сигарет в наличии.

Например, в "Форе" продавец нам сказал, что магазин "не получал никаких распоряжений по запрету".

В "Бадьором" продавец вежливо ответила, что только сегодня будет приниматься решение по электронным сигаретам, но пока они ими торгуют.

Электронные сигареты в магазине "Фора" (фото: РБК-Украина)

"Электронки" продаются и в "Бадьором" (фото: РБК-Украина)

Интересно, что все же в некоторых небольших магазинах столицы "парилки" убрали с табачных полок, оставив там только привычные сигареты и стики для нагревающих табак устройств.

В этих магазинах уже не торгуют "электронками" (фото: РБК-Украина)

Купить вейпы можно спокойно в интернете

Не стоит забывать, что электронные сигареты запретили уже во многих европейских странах из-за того, что их спокойно покупают несовершеннолетние.

В состав жидкостей для парения входят тяжелые металлы, которые потом превращаются в канцерогены. Влияние "электронок" на организм полностью не изучено, но многие ученые сходятся во мнении в том, что они намного опаснее обычных сигарет из-за содержания никотина и ароматических добавок, которые не изучены.

К сожалению, в Украине купить "парилку" в интернете с доставкой или без может даже несовершеннолетний ребенок. Они продаются на ресурсах бесплатных объявлений, специализированных сайтах по продаже табака.

Когда входишь на сайт по продаже вейпов там есть кнопка "есть ли вам уже 18 лет", но нажать "да" может и несовершеннолетний. Как проконтролирует возраст продавец - непонятно.

И так повторяется на каждом сайте.

Можно купить "электронку" в интернете (скриншот)