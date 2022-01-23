Перукарка розповіла, чому насправді волосся швидко жирніє

Завжди мийте голову двічі

За словами фахівця, перше, що ви повинні зробити, приймаючи душ, - двічі помити голову.

Не менш важливо ретельно змивати кондиціонер. Його компоненти можуть залишати жирний слід, обтяжувати волосся і позбавляти його об'єму.

Доглядайте за гребінцями і резинками, правильно вибирайте подушку

Стиліст закликає своєчасно мити свої гребінці і гумки. Як і на шкірі голови, з часом на них накопичується жир і бруд. Таким чином, коли ви розчісуєте чисте волосся брудним гребінцем, це негативно відбивається на його зовнішньому вигляді.

Ще одна поширена помилка - спати на бавовняній наволочці. Краще зробити вибір на користь атласної, яку потрібно щотижня прати.

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