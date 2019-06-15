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У Києві в результаті ДТП загинуло 4 людини

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 11:47
У Києві в результаті ДТП загинуло 4 людини
Фото: ДТП у Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Подія трапилась на Деміївській площі близько 08:30

У суботу, 15 червня, близько 08:30 у Голосіївському районі Києва на Деміївській площі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронцями було встановлено, що водій автомобіля "Шевроле" здійснив виїзд на смугу зустрічного руху й зіткнувся з автомобілем "Шкода". 

"Внаслідок аварії четверо осіб, які знаходилися у "Шевроле", отримали травми несумісні із життям. Водій іншої іномарки - отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні", - повідомили в Нацполіції.

В даний час на місці пригод працюють правоохоронці, які опитують свідків й очевидців, а також встановлюють механізм автопригоди. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

 

Фото: ДТП на Деміївській площі (facebook.com/KyivOperativ / facebook.com/dtp.kiev.ua)

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відзначається, що з невідомих причин водій Opel Astra не впорався із керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.

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