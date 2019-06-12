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На трасі Київ-Одеса сталося ДТП, постраждали 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 13:09
На трасі Київ-Одеса сталося ДТП, постраждали 7 осіб
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Постраждалих доставили до лікарні

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Київській області на трасі Київ-Одеса постраждали сім людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

ДТП сталося поблизу села Юрківка.

На трасі Київ-Одеса сталося ДТП, постраждали 7 осібФото: ДТП у Київській області

"12 червня о 07:51 до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автодорозі 142 км Київ-Одеса, поблизу с. Юрківка. На місце події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище. Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та передали потерпілих до рук медичних працівників", - сказано у повідомленні.

Постраждалих у ДТП доставили до Жашківської центральної районної лікарні.

"Внаслідок ДТП постраждало 7 чоловік, які доставлені до Жашківської центральної районної лікарні. На місце події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Причину ДТП встановить слідство", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, 8 червня у Львівській області в місті Золочів на автодорозі Львів-Тернопіль у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 16 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в Херсонській області поблизу села Миколаївка сталася дорожньо-транспортна пригода: водій в'їхав у зупинку, в результаті чого дві людини загинули і ще одна людина була госпіталізована.

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