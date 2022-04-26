Парацетамол чи ібупрофен? Від якого болю допомагає кожен, і що не можна з алкоголем
Парацетамол та ібупрофен - два головних знеболювальних та жарознижувальних препарати. Однак є у них і відмінності, індивідуальні покази та протипокази.
Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Парацетамол - анальгетик та антипіретик (жарознижувальне)
Використовують:
- При больовому синдромі (біль голови, мігрень, біль у спині, ревматичний, у м’язах, періодичні болі у жінок, невралгії, зубний біль).
- Для полегшення симптомів при застуді та грипі (гарячка, ломота в тілі).
Починає діяти через 20-30 хвилин після прийому.
Протипокази парацетамолу:
- Підвищена чутливість до компонентів.
- Тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм, захворювання крові, синдром Жильбера, виражена анемія, лейкопенія.
- Не приймайте з іншими ліками, де теж є парацетамол (наприклад, Фламідез), бо буде передозування і може закінчитись печінковою недостатністю.
- Хто має захворювання печінки, токсичність парацетамолу збільшується.
- Не можна вживати алкоголь.
- Ураження печінки можливе у дорослих, які приймали 10 г і більше і; у дітей понад 150 мг на кг маси тіла.
- Впливає на рівень глюкози і сечової кислоти у крові.
Ібупрофен - нестероїдний протизапальний та протиревматичний засіб
Починає діяти через 45 хвилин після прийому натщесерце. Вживати треба під час їжі або через 1-2 години.
Вживати для лікування болю голови, зубного, спини, суглобового, м’язів, дисменореї, невралгії, ревматичних болів, симптомів застуди та грипу.
Протипокази ібупрофену:
- Підвищена чутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів.
- Наявність в анамнезі реакцій гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив'янка) після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), інших НПЗЗ.
- Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі.
- Шлунково-кишкова кровотеча або перфорація стінки шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язані із застосуванням НПЗЗ.
- Тяжка серцева недостатність (клас IV за класифікацією NYHA), тяжка ниркова недостатність або тяжка печінкова недостатність.
- Активне запальне захворювання кишечнику.
- Геморагічний діатез або інші порушення згортання крові.
- Останній триместр вагітності. Під час І та ІІ триместрів вагітності також слід уникати застосування лікарського засобу.
- Ниркова недостатність.
- Вітряна віспа.
Дивіться нижче інструкції, як вживати парацетамол й ібупрофен, які форми випуску і назви бувають:
Фото: instagram.com/sviy.doc
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