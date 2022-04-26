Парацетамол чи ібупрофен? Від якого болю допомагає кожен, і що не можна з алкоголем

Парацетамол та ібупрофен - два головних знеболювальних та жарознижувальних препарати. Однак є у них і відмінності, індивідуальні покази та протипокази.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram .

Парацетамол - анальгетик та антипіретик (жарознижувальне)

Використовують:

При больовому синдромі (біль голови, мігрень, біль у спині, ревматичний, у м’язах, періодичні болі у жінок, невралгії, зубний біль).

Для полегшення симптомів при застуді та грипі (гарячка, ломота в тілі).

Починає діяти через 20-30 хвилин після прийому.

Протипокази парацетамолу:

Підвищена чутливість до компонентів.

Тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм , захворювання крові, синдром Жильбера, виражена анемія, лейкопенія.

, захворювання крові, синдром Жильбера, виражена анемія, лейкопенія. Не приймайте з іншими ліками, де теж є парацетамол (наприклад, Фламідез), бо буде передозування і може закінчитись печінковою недостатністю.

Хто має захворювання печінки, токсичність парацетамолу збільшується.

Не можна вживати алкоголь.

Ураження печінки можливе у дорослих, які приймали 10 г і більше і; у дітей понад 150 мг на кг маси тіла.

Впливає на рівень глюкози і сечової кислоти у крові.

Ібупрофен - нестероїдний протизапальний та протиревматичний засіб

Починає діяти через 45 хвилин після прийому натщесерце. Вживати треба під час їжі або через 1-2 години.

Вживати для лікування болю голови, зубного, спини, суглобового, м’язів, дисменореї, невралгії, ревматичних болів, симптомів застуди та грипу.

Протипокази ібупрофену:

Підвищена чутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів.

Наявність в анамнезі реакцій гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив'янка) після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), інших НПЗЗ.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі.

Шлунково-кишкова кровотеча або перфорація стінки шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язані із застосуванням НПЗЗ.

Тяжка серцева недостатність (клас IV за класифікацією NYHA), тяжка ниркова недостатність або тяжка печінкова недостатність.

Активне запальне захворювання кишечнику.

Геморагічний діатез або інші порушення згортання крові.

Останній триместр вагітності. Під час І та ІІ триместрів вагітності також слід уникати застосування лікарського засобу.

Під час І та ІІ триместрів вагітності також слід уникати застосування лікарського засобу. Ниркова недостатність.

Вітряна віспа.

Дивіться нижче інструкції, як вживати парацетамол й ібупрофен, які форми випуску і назви бувають:

Фото: instagram.com/sviy.doc