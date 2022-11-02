Парафиновые, гелевые или самодельные: какими свечами лучше запастись

Из-за частых перебоев с энергоснабжением украинцы запасают свечами. Несмотря на их широкий ассортимент, возникает вопрос, какие разновидности лучше выбрать, чтобы те прослужили долго и качественно, а вы при этом еще и не переплатили за товар.
О преимуществах и недостатках всех видов свечей рассказали на портале "Довідка інфо".
Такие свечи безопасны, не имеют резкого запаха и являются наиболее экологичными. Их воск практически не горит, а только плавится. Не оставляет копоти.
Стоят такие от 100 грн за набор тонких (церковных).
Время горения зависит от размера, самые маленькие горят до часа.
Их производят из разных масел. В зависимости от этого их свойства отличаются:
Такие свечи выделяют концентрированный аромат, поэтому их следует применять в больших помещениях.
Цены стартуют от 100 грн за свечу малого размера.
Время горения зависит от размера, самые маленькие горят до 45 минут.
Парафин – продукт перегонки нефти. Без примесей и без дополнительной очистки он имеет неприятный запах. Также есть свечи из парафина высокой очистки, в них добавляют ароматизаторы.
Чем больше в составе свечи плохо очищенного парафина, тем больше копоти. Пламя у них неравномерное и появляется черный "налет" во время горения.
При использовании этих свеч советуют делать небольшие перерывы между горением и проветривать помещение.
Цена на парафиновую свечу наименьшего размера стартует от 20 грн.
Время горения находится в зависимости от размера. Самые маленькие сгорают за полчаса.
Эти свечи более безопасны, чем те, которые сделаны из технического парафина. Но гелевые имеют декоративный наполнитель. При сгорании ткань и пластмасса могут выделять неприятный запах. Они легко загораются и огонь может стать неконтролируемым. Лучше выбирать гелевые свечи с камнями, которые не займутся.
Время горения - в среднем 4 часа (зависит от размера).
Средняя цена - 250 грн.
Из восковой свечи длиной 30 сантиметров можно соорудить 6 свечей длительного горения. Каждая будет гореть 10-12 часов.
Что нужно:
Как сделать:
Следует разделить восковую свечу на несколько частей примерно на пять сантиметров.
На дно емкости положить чуть-чуть растопленного парафина и, пока он не застыл, закрепить на нем кусок свечи.
Налить в емкость масло, добавить щепотку соли, которая уберет из масла влагу.
Свеча долгосрочного горения готова к использованию
Что понадобится:
Как сделать
Налить в тарелку 100 мл растительного масла.
Вырезать кружок картофеля толщиной в один сантиметр и сделать посередине отверстие для фитиля.
Картофельный кружочек и фитиль смазать маслом.
Протянуть фитиль через картофель, чтобы сверху выступало пол сантиметра.
Положить картофелину в тарелку с маслом и поджечь фитиль.
100 мл масла и 3-5 см фитиля будут гореть до 6 часов.
Напомним, накануне мы писали, какие правила в доме и на улице нужно соблюдать при отключении света .
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