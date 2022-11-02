Парафиновые, гелевые или самодельные: какими свечами лучше запастись

Свечи из пчелиного воска

Такие свечи безопасны, не имеют резкого запаха и являются наиболее экологичными. Их воск практически не горит, а только плавится. Не оставляет копоти.

Стоят такие от 100 грн за набор тонких (церковных).

Время горения зависит от размера, самые маленькие горят до часа.

Свечи из растительного воска

Их производят из разных масел. В зависимости от этого их свойства отличаются:

из пальмового воска свечи горят практически без запаха. Однако они сделаны из легко ломающегося хрупкого материала.

из соевого воска свечи при сгорании дают "молочный" запах

из кокосового воска дороже пальмовых и соевых, но и горят дольше (1 см - до 5 часов). Однако их редко можно найти в магазинах.

Такие свечи выделяют концентрированный аромат, поэтому их следует применять в больших помещениях.

Цены стартуют от 100 грн за свечу малого размера.

Время горения зависит от размера, самые маленькие горят до 45 минут.

Парафиновые

Парафин – продукт перегонки нефти. Без примесей и без дополнительной очистки он имеет неприятный запах. Также есть свечи из парафина высокой очистки, в них добавляют ароматизаторы.

Чем больше в составе свечи плохо очищенного парафина, тем больше копоти. Пламя у них неравномерное и появляется черный "налет" во время горения.

При использовании этих свеч советуют делать небольшие перерывы между горением и проветривать помещение.

Цена на парафиновую свечу наименьшего размера стартует от 20 грн.

Время горения находится в зависимости от размера. Самые маленькие сгорают за полчаса.

Гелевые свечи

Эти свечи более безопасны, чем те, которые сделаны из технического парафина. Но гелевые имеют декоративный наполнитель. При сгорании ткань и пластмасса могут выделять неприятный запах. Они легко загораются и огонь может стать неконтролируемым. Лучше выбирать гелевые свечи с камнями, которые не займутся.

Время горения - в среднем 4 часа (зависит от размера).

Средняя цена - 250 грн.

Как сделать свечу собственноручно

Из восковой свечи длиной 30 сантиметров можно соорудить 6 свечей длительного горения. Каждая будет гореть 10-12 часов.

Что нужно:

Маленькая банка, стакан или рюмка с толстым стеклом

парафиновая свеча

восковая свеча

щепотка соли

масло (рафинированное без запаха)

нож, спички или зажигалка

Как сделать:

Следует разделить восковую свечу на несколько частей примерно на пять сантиметров.

На дно емкости положить чуть-чуть растопленного парафина и, пока он не застыл, закрепить на нем кусок свечи.

Налить в емкость масло, добавить щепотку соли, которая уберет из масла влагу.

Свеча долгосрочного горения готова к использованию

Свеча из картофеля

Что понадобится:

маленькая тарелка

картофелина

импровизированный фитиль - веревка из натуральной ткани, марли, бинта или шнуровка

масло (рафинированное без запаха)

Как сделать

Налить в тарелку 100 мл растительного масла.

Вырезать кружок картофеля толщиной в один сантиметр и сделать посередине отверстие для фитиля.

Картофельный кружочек и фитиль смазать маслом.

Протянуть фитиль через картофель, чтобы сверху выступало пол сантиметра.

Положить картофелину в тарелку с маслом и поджечь фитиль.

100 мл масла и 3-5 см фитиля будут гореть до 6 часов.