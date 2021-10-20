Меган Маркл і принц Гаррі здійснили таємний ритуал для 5-місячної дочки - ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі потай від усіх хрестили в США п'ятимісячну доньку Лілібет-Діану. Для проведення ритуалу вони не запросили ні Єлизавету II, ні інших членів королівської сім'ї.

Думку про те, що церемонія хрещення дівчинки вже відбулася, висловив Королівський експерт Рассел Майерс.

Він вважає, що скоро герцог і герцогиня Сассекські поставлять громадськість перед фактом.

"Я просто думаю, що вони, ймовірно, опублікують оголошення про те, що це вже відбулося. І це все, що ви про це дізнаєтеся", - заявив Майерс.

А чутки про те, що хрещення Лілібет-Діани може відбутися у Великобританії в присутності Єлизавети II та інших членів королівської сім'ї - перебільшені. Наміри повертатися навіть на час в Лондон у пари немає.

Для довідки:

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон, а 4 червня 2021-го - дочка Лілібет Діана.

Герцоги Сассекські, проживши півтора року на батьківщині Гаррі, покинули Великобританію восени 2019-го. Спочатку вони перебралися до Канади, а влітку 2020-го остаточно осіли на батьківщині Меган - в сонячній Каліфорнії.

У березні того ж року пара офіційно перестала виконувати обов'язки членів королівської сім'ї.