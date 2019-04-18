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Топ-5 традицій королівської сім'ї, які порушила вагітна Меган Маркл

Lite » Стиль життя 18.04.2019 - 19:28
Топ-5 традицій королівської сім'ї, які порушила вагітна Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Таке ще нікому не дозволялося

Щоб стати повноправним членом королівської сім'ї, Меган Маркл зважилася на масу серйозних змін: відмовилася від кар'єри, змінила віру, "перекроїла" стиль, навчилася манерам, забула про зустрічі з подругами, світські тусовки, соціальні мережи... Але коли мова зайшла про вагітність і дитину, герцогиня Сассекська вирішила відстоювати особисті кордону і робити речі, які явно розходяться з традиціями королівської сім'ї До речі, принц Гаррі її тільки підтримав. Вивчаємо найбільш явні "порушення".

Провела вечірку бейбі шауер

"Таємна" вечірка baby shower, яку Меган Маркл провела в Нью-Йорку в кінці лютого, стала, мабуть, найбільш обговорюваною за всю історію. Ще більше інтерес до неї підігрів той факт, що це перший подібний захід в королівській родині. Ця суто американська традиція, якої у Великобританії немає. Можливо, тому на ній і були присутні в основному близькі друзі Меган, серед яких Серена Вільямс і Амаль Клуні.

Відмовилася показати малюка

Топ-5 традицій королівської сім'ї, які порушила вагітна Меган Маркл

Меган і Гаррі не будуть показувати малюка в перший день його народження (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон, слідуючи традиції, введеної принцесою Діаною, показала всіх трьох дітей на наступний день після народження. Меган Маркл і принц Гаррі ж вирішили не сповіщати світ про появу дитини відразу, а зробити це протягом декількох днів після радісної події – влаштувавши святкову фотосесію. Так що очікувати появи Меган на сходах госпіталю Святої Марії не варто. До речі, дату народження малюка вони також тримають в секреті.

Пішла на ризик здоров'ю

Коли Кенсінгтонський палац підтвердив новину про вагітність Меган, вони з принцом були в офіційному турі. Причому їм довелося відвідати території, де був присутній вірус Зіка, який може викликати дефекти у новонароджених. Але представники знаменитого сімейства поспішили заспокоїти громадськість: Маркл попередньо консультувалася з лікарями, і їм з малюком нічого не загрожує.

Надмірно проявляли активність

Меган Маркл

Меган Маркл була не проти відвідувати світські заходи під час вагітності (фото: nstagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл стала брати участь в офіційних заходах і світських виходах буквально з першого дня заміжжя. І після оголошення про положення герцогині ситуація не змінилася. Навіть навпаки – вона стала ще більш активною. На 7-му місяці вагітності, коли потрібно дотримуватися особливих заходів обережності, Меган разом з чоловіком вирушила в Марокко.

Виїхала з палацу

Про те, що вони збираються виїхати з Кенсигтонского палацу, Меган Маркл і принц Гаррі заявили ще в листопаді минулого року. І ось на початку квітні довгоочікуваний переїзд відбувся. Тепер подружжя живе у Фрогморском котеджі, а в палаці буде їх офіс. Вони стали першими королівськими особами, кому вдалося отримати згоду королеви жити окремо.

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