"Паник-рум", призрак монаха и тайные туннели. Как выглядит самый дорогой дворец в мире (фото)

Самый дорогой дворец на планете

Самым дорогим дворцом на планете называют Дворец Букингем или Букингемский дворец в Лондоне. Он был построен в 1703 году для герцога Букингемского как его частная резиденция.

В 1761 году этот дворец получил король Георг III для своей супруги, королевы Шарлотты. А с 1837 года дворец стал официальной резиденцией британских монархов. С этого времени дворец символизирует британскую корону и монархию.

Букингемский дворец - это грандиозное сооружение с более чем 775 комнатами, включая 52 спальни, 92 офисных помещения и 78 ванных комнат. Дополнительно - 188 спален для персонала.

Он выполнен в классическом стиле с элементами неоклассицизма, а интерьер отражают роскошные хрустальные люстры, золоченые элементы, редкие произведения искусства и антикварная мебель.

Сейчас Букингемский дворец оценивается в 5 миллиардов долларов.

Почему у него такая высокая цена

Историческая ценность

Этот дворец является официальной резиденцией британских монархов с 1837 года. Стены стали свидетелями многих важных событий в британской и мировой истории, таких как коронации, государственные визиты, торжественные приемы.

Архитектурное совершенство

Дворец поражает своей архитектурой в неоклассическом стиле. Его интерьер украшен редкими произведениями искусства, такими как работы Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и Каналетто, ценной антикварной мебелью и хрустальными люстрами. Есть значительная коллекция севрского фарфора.

Центр Лондона

Букингемский дворец находится в самом сердце британской столицы, одной из самых дорогих территорий в мире. Локация придает ему стоимость стратегически важного объекта, окруженного королевскими парками и историческими местами, такими как Гайд-парк и Сент-Джеймс-парк.

Масштаб и площадь

Дворец имеет более 77 000 квадратных метров, 775 комнат, 19 государственных залов, 92 офиса, 16 гектаров.

Символический статус

Это не просто архитектурное сооружение, символ британской монархии и преемственность королевской власти. Его значение как одного из главных символов Великобритании делает его уникальным, что значительно увеличивает его ценность по сравнению с другими королевскими странами.

Безопасность

Дворец снабжен современными системами безопасности и имеет огромную инфраструктуру для обеспечения бесперебойной работы: от обслуживания государственных мер до управления многочисленным персоналом. Расходы на содержание такой системы дают значительную сумму его общей стоимости.

Букингемский дворец считается самым дорогим на планете (фото: Getty Images)

Малоизвестные факты и секреты Букингемского дворца

Скрытые туннели

Под Букингемским дворцом существует сеть тайных тоннелей, которые соединяют его с другими зданиями в Лондоне, в частности, со зданием парламента и Виндзорским замком. Эти туннели созданы для обеспечения безопасности королевской семьи при чрезвычайной ситуации.

Тайная комната "Паник-рум"

Во дворце есть специальная защищенная комната, известная как паник-рум, которая обеспечена современными системами безопасности и автономной поставкой кислорода, воды и пищи. Она предназначена для защиты монарха и королевской семьи в случае террористических угроз.

Призрак монаха

Одна из самых загадочных историй дворца связана с привидением монаха, который, по легендам, бродит по саду ночью. Говорят, что это дух монаха из древнего монастыря, стоявшего на месте дворца еще до его строительства.

Тайная дверь в Тронном зале

В Тронном зале есть скрытая дверь, искусно встроенная в стену. Она используется для частных переходов членов королевской семьи во время официальных мер. Дверь ведет в королевские апартаменты и практически незаметна.

Собственный почтовый офис и банк

На территории дворца работает внутренний почтовый офис, обслуживающий королевскую семью и персонал. Кроме того, во дворце есть даже свой банк, облегчающий финансовые операции для членов королевской семьи и работников.

Госпиталь

Во время Первой мировой войны часть дворца была переоборудована под госпиталь для раненых солдат. Королевская семья лично посещала раненых, что укрепило поддержку монархии среди народа в сложный период.

Секретный сад на крыше

Мало кто знает, что на крыше дворца есть небольшой сад с зелеными насаждениями, где члены королевской семьи могут наслаждаться спокойным отдыхом подальше от глаз публики. Этот сад скрыт от внешнего мира.

Тайные балконы и проходы

Дворец спроектирован так, чтобы обслуживающий персонал мог незаметно перемещаться между комнатами. Существует сеть узких коридоров и отдельных лестниц, которые используются только для персонала, что позволяет им избежать контакта с гостями во время обслуживания.