Пандемія COVID‑19 може спровокувати спалах кору та поліомієліту: у ВООЗ зробили заяву

Коронавірус у світі загрожує спричинити збій вакцинації людей, а призупинення надання послуг в області імунізації навіть на короткий проміжок часу підвищує ризик виникнення спалахів таких хвороб, як кір або поліомієліт.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що через "паузу" із щепленнями у зв'язку з пандемією COVID‑19 буде важко запобігти загрозу нового витка поширення хвороб, які попереджають за допомогою безпечних і ефективних вакцин.

Медики нагадали, що у Конго від смертоносного спалаху кору, що сталася у 2019 році на тлі найбільшого спалаху Еболи, померли понад 6 тисяч людей.

Крім того, спалахи нових хвороб здатні викликати перевантаження систем охорони здоров'я, які зайняті ліквідацією наслідків COVID‑19, зазначили в організації.

За словами генерального директора ВООЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейєсуса, у відсутність вакцинації "ці хвороби знову почнуть лютувати".

Також медики звернули увагу, що кір досі являє загрозу, особливо на тлі слабкого охоплення вакцинацією. Згідно з підрахунками, у 2019-му на кір могли бути заражені близько 800 тисяч людей у всьому світі.

"Викликає все більше побоювань ризик виникнення нового витка захворювання в 2020 році, особливо у разі відстрочки чи тимчасового призупинення планової імунізації з подальшим зниженням рівня охоплення вакцинацією", - йдеться в заяві ВООЗ.

Крім того, як свідчить досвід реагування не надзвичайні ситуації в попередні роки, наприклад на спалах поліомієліту в Сирії в 2013 році, спалахи поліомієліту, дифтерії та жовтої лихоманки викликають не меншу стурбованість, особливо в країнах, у яких оперативне розгортання заходів для ліквідації нового спалаху ускладнено, додали в організації.

Раніше ми писали про те, що вчені з Китаю вже заявили про успішні випробування нової вакцини від коронавірусу, завдяки якій в організмі піддослідних виробляються антитіла.

Нагадаємо, що коронавірус став ще небезпечніше і більш смертоносним - вчені знайшли вже близько тридцяти штамів вірусу SARS-CoV-2.