Пандемия COVID‑19 может спровоцировать вспышки кори и полиомиелита: в ВОЗ сделали заявление

Коронавирус в мире грозит вызвать сбой вакцинации людей, а приостановка оказания услуг в области иммунизации даже на короткий промежуток времени повышает риск возникновения вспышек таких болезней, как корь или полиомиелит.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что из-за "паузы" с прививками в связи с пандемией COVID‑19 будет трудно предотвратить угрозу нового витка распространения болезней, предупреждаемых с помощью безопасных и эффективных вакцин.

Медики напомнили, что в Конго от смертоносной вспышки кори, разразившейся в 2019 году на фоне крупнейшей вспышки Эболы, умерли более 6 тысяч человек.

Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, которые заняты ликвидацией последствий COVID‑19, отметили в организации.

По словам генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса, в отсутствие вакцинации "эти болезни вновь начнут свирепствовать".

Также медики обратили внимание, что корь по‑прежнему представляет угрозу, в особенности на фоне слабого охвата вакцинацией. Согласно подсчетам, в 2019-м корью могли быть заражены порядка 800 тысяч людей во всем мире.

"Вызывает все больше опасений риск возникновения нового витка заболевания в 2020 году, в особенности в случае отсрочки или временной приостановки плановой иммунизации с последующим снижением уровня охвата вакцинацией", - говорится в заявлении ВОЗ.

Кроме того, как свидетельствует опыт реагирования не чрезвычайные ситуации в предыдущие годы, например на вспышку полиомиелита в Сирии в 2013 году, вспышки полиомиелита, дифтерии и желтой лихорадки вызывают не меньшую обеспокоенность, особенно в странах, в которых оперативное развертывание мер для ликвидации новой вспышки затруднено, добавили в организации.

Ранее мы писали о том, что ученые из Китая уже заявили об успешных испытаниях новой вакцины от коронавируса, благодаря которой в организмах подопытных вырабатываются антитела.

Напомним, что коронавирус стал еще опаснее и смертоноснее - ученые нашли уже около тридцати штаммов вируса SARS-CoV-2.