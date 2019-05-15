Не панацея від хвороб: Супрун розвіяла міф про популярний вітамін для дітей

Супрун розповіла, що неправильний підхід до прийому вітамінів може небезпечним
Уляна Супрун розповіла, що в суспільстві постійно точаться дискусії про корисність вітаміну D, який прописують для профілактики і його п'ють "на всякий випадок". Про те, що з себе представляє цей вітамін, Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Супрун пояснила, що вітамін D – це не панацея від хвороб та високі дози можуть бути небезпечні для організму. Людині достатньо 20-30 хвилин проводити на сонці, щоб отримати необхідну дозу вітаміну D. Особливий недолік цього вітаміну можуть відчувати мешканці північних широт, а також жителі всієї країни в зимовий період.
Однак отримати необхідну кількість вітаміну D можна і з їжі – для цього в раціон потрібно включити печінку тріски, лосося та іншу жирну рибу, м'ясо, у тому числі печінку і нирки, знежирені молочні продукти і яйця.
Людині вітамін D потрібен для того, щоб кальцій засвоювався в кишечнику і накопичувався в кістках. Недолік цього вітаміну провокує полікістоз яєчників, біль у м'язах, депресію, деменцію, часті простудні захворювання, погане загоєння ран, випадіння волосся.
Супрун зазначила, що приймати вітамін D доцільно людям старше 65 років, щоб зменшити ризик переломів і знизити вплив менопаузи у жінок. Також цей вітамін впливає на м'язову силу у літніх людей.
Вона розвінчала популярні міфи про вітамін D:
Також Супрун назвала категорії, яким пити вітамін D в добавках потрібно обов'язково, але тільки після консультації з лікарем:
"Якщо ви відчуваєте симптоми нестачі вітаміну D - варто підійти до вирішення проблеми дуже уважно. А саме - проконсультуватися з лікарем, здати аналізи і тільки потім починати пити таблетки. Для початку важливо розуміти свій стан здоров'я і адекватність харчування, і зрозуміти, чому саме вітаміну D не вистачає. Слід лікувати причину цього стану і супутні хвороби, але не просто пити добавки "на всяк випадок", - резюмувала Супрун.
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