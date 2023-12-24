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"Помните о тех, кто в окопах". Военный показал щемящий фотопроект с защитниками к Рождеству

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)
Автор: Иванна Пашкевич

Начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандиба опубликовал в сети фотопроект с украинским военным, приуроченный к Рождеству.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фотографа.

Военный показал Рождество на передовой

Фотографии, сделанные Шандибой, должны напомнить украинцам, что не все в этом году могут встречать Рождество в окружении самых родных.

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Большинство воинов проведут праздничные дни в окопах и блиндажах.

"Рождество 2023. В этом году оно снова для всех разное. К сожалению, наши воины не могут встретить его с семьями, женщинами и детишками, но мы знаем - благодаря их стойкости и настойчивости враг будет уничтожен, и все вернутся в родные дома", - щемяще подписал снимки фотограф.

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Также он призвал помнить тех, кто сейчас в полях и окопах, уважать их мужество и отвагу, помогать приближать нашу победу.

"На фото нет болота, крови и обстрелов. В этих фото есть душа, которую почувствует каждый, кто пересмотрит их. Семейное тепло и объятия родных - это мечта для каждого, кто стоит на защите своих близких", - добавил он.

Украинцев растрогали кадры

Пользователи сети поблагодарили каждого защитника, которые дают возможность жить в своей стране.

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

  • Дякую і пам’ятаю про кожного хто пішов у світа заради нашого майбутнього і перемоги
  • Дякую всім воїнам, що боронять нашу землю! Вклоняюся вашій мужності і стійкості
  • Нехай це Різдво стане для вас ковдрою та оберегом
  • Велика вдячність і шана
  • Дуже боляче за усіх воїнів, які не можуть святкувати Різдво з рідними
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