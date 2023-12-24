"Помните о тех, кто в окопах". Военный показал щемящий фотопроект с защитниками к Рождеству

Военный показал Рождество на передовой

Фотографии, сделанные Шандибой, должны напомнить украинцам, что не все в этом году могут встречать Рождество в окружении самых родных.

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Большинство воинов проведут праздничные дни в окопах и блиндажах.

"Рождество 2023. В этом году оно снова для всех разное. К сожалению, наши воины не могут встретить его с семьями, женщинами и детишками, но мы знаем - благодаря их стойкости и настойчивости враг будет уничтожен, и все вернутся в родные дома", - щемяще подписал снимки фотограф.

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Также он призвал помнить тех, кто сейчас в полях и окопах, уважать их мужество и отвагу, помогать приближать нашу победу.

"На фото нет болота, крови и обстрелов. В этих фото есть душа, которую почувствует каждый, кто пересмотрит их. Семейное тепло и объятия родных - это мечта для каждого, кто стоит на защите своих близких", - добавил он.

Украинцев растрогали кадры

Пользователи сети поблагодарили каждого защитника, которые дают возможность жить в своей стране.

Как военные празднуют Рождество на фронте (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)