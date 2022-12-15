Палеонтологи обнаружили гигантских животных, населявших Землю 470 миллионов лет назад

Что известно о доисторических животных

Палеонтологи обнаружили окаменевшие останки на территории Марокко, где в древности был океан. Найденные фрагменты будут направлены на детальные исследования, но уже сейчас ученые заявляют, что эти образцы принадлежали гигантским членистоногим, которые достигали 2 метров в длину.

"Хотя обнаруженные гигантские членистоногие еще не полностью идентифицированы, некоторые из них могут принадлежать к ранее описанным видам марокканской формации Фезуата. А некоторые, безусловно, относятся к новым видам", - говорится в сообщении.

Формация Фезуата - месторождения сланцевого типа, где находят многочисленные окаменевшие остатки организмов, которые ранее считались вымершими после середины первого периода палеозойской эры.

Окаменелости имеют минерализованные элементы (например, раковины). Но некоторые демонстрируют также мягкие ткани внутренних органов. Это позволяет ученым исследовать анатомию ранней животной жизни на планете.

Эти доисторические существа жили на мелководье, которое постоянно подвергалось штормам и влиянию волн. Те и похоронили их после смерти.

Некоторых брахиоподов, внешне похожих на двустворчатые моллюски, нашли прикрепленными к фрагментам членистоногих. Это говорит о том, что большие панцири служили запасами питательных веществ для обитателей морского дна после смерти носителей.

Также ученые обнаружили ранее неизвестные виды трилобитов. Это класс вымерших морских членистоногих, для которых характерно разделение панциря на три продольные части.