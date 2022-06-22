"Пальчиковий прикорм": новий спосіб, який дозволить без проблем нагодувати малюка

Основний принцип BLW - їжа до року є розвагою. Зокрема, це є знайомство з цікавими яскравими текстурами, а не "непривабливою жижею". Це спільна їжа за сімейним столом та самостійний вибір. Також діти рідко переїдають, адже вони чітко відчувають ознаки "голод-насичення".

Як зрозуміти, що дитина готова до BLW прикорму

Дитина має самостійно сидіти в стільчику та може утримувати корпус мінімум 15 хвилин. До того ж вона повинна чітко захоплювати предмети руками.



Вік дитини для початку прикорму 6-7 місяців.

Важливо запам'ятати, що шматочки ніколи не дають з ложки, а дитина сама має захоплювати їх своїми руками.

Окрім того, алергени даються з мінімальних доз впродовж 3 днів (яйця, риба, морепродукти, горіхи, арахіс, молочні продукти та ін.).

Експерт зазначається, що починати можна з овочів, злаків, фруктів, м'яса та яйця. Чашку рекомендовано брати відразу відкриту, щоб дитина швидше навчилася пити зі звичайного посуду.

Педіатр зазначає, що найпоживнішими є зелені овочі та м’ясо - індичка та телятина. Чим яскравіший овоч/фрукт - тим більше містить вітамінів та антиоксидантів. Краще засвоюються приготовлені овочі. Каші можуть бути із загального столу.

Недоліки BLW прикорму

Серед основних недоліків педіатр виділяє:

попадання їжі в дихальні шляхи через неправильну подачу. Важливо давати шматочки лише при сидінні на стільці. Горіхи, ягоди і т.д. треба подрібнити або порізати на більш дрібні шматочки;

через неправильну подачу. Важливо давати шматочки лише при сидінні на стільці. Горіхи, ягоди і т.д. треба подрібнити або порізати на більш дрібні шматочки; недостатній набір ваги дитиною . Щоб такого не сталося, прикорм дається завжди після прикладання до грудей. Також більш поживними будуть білкові продукти та жири, адже овочі та фрукти мають меншу калорійність;

. Щоб такого не сталося, прикорм дається завжди після прикладання до грудей. Також більш поживними будуть білкові продукти та жири, адже овочі та фрукти мають меншу калорійність; анемія. Для її профілактики варто давати каші, збагачені залізом та червоне м'ясо.



