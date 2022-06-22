"Пальчиковий прикорм": новий спосіб, який дозволить без проблем нагодувати малюка

Мало хто знає про прикорм BLW, який дають дитині у вигляді шматочків їжі, а не пюре. Також його називають ще пальчиковим.
Про це розповіла педіатр та дитячий гастроентеролог Ірина Парфьонова у Instagram.
Основний принцип BLW - їжа до року є розвагою. Зокрема, це є знайомство з цікавими яскравими текстурами, а не "непривабливою жижею". Це спільна їжа за сімейним столом та самостійний вибір. Також діти рідко переїдають, адже вони чітко відчувають ознаки "голод-насичення".
Дитина має самостійно сидіти в стільчику та може утримувати корпус мінімум 15 хвилин. До того ж вона повинна чітко захоплювати предмети руками.
Вік дитини для початку прикорму 6-7 місяців.
Важливо запам'ятати, що шматочки ніколи не дають з ложки, а дитина сама має захоплювати їх своїми руками.
Окрім того, алергени даються з мінімальних доз впродовж 3 днів (яйця, риба, морепродукти, горіхи, арахіс, молочні продукти та ін.).
Експерт зазначається, що починати можна з овочів, злаків, фруктів, м'яса та яйця. Чашку рекомендовано брати відразу відкриту, щоб дитина швидше навчилася пити зі звичайного посуду.
Педіатр зазначає, що найпоживнішими є зелені овочі та м’ясо - індичка та телятина. Чим яскравіший овоч/фрукт - тим більше містить вітамінів та антиоксидантів. Краще засвоюються приготовлені овочі. Каші можуть бути із загального столу.
Серед основних недоліків педіатр виділяє:
Раніше педіатр розповідала, як ні в якому разі не можна годувати дітей.
Також Комаровський зруйнував радянський міф про прикорм дитини.