RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Пальчиковий прикорм": новий спосіб, який дозволить без проблем нагодувати малюка

Як праивльно вводити прикорм BLW (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто знає про прикорм BLW, який дають дитині у вигляді шматочків їжі, а не пюре. Також його називають ще пальчиковим.

Про це розповіла педіатр та дитячий гастроентеролог Ірина Парфьонова у Instagram.

Основний принцип BLW - їжа до року є розвагою. Зокрема, це є знайомство з цікавими яскравими текстурами, а не "непривабливою жижею". Це спільна їжа за сімейним столом та самостійний вибір. Також діти рідко переїдають, адже вони чітко відчувають ознаки "голод-насичення".

Як зрозуміти, що дитина готова до BLW прикорму

Дитина має самостійно сидіти в стільчику та може утримувати корпус мінімум 15 хвилин. До того ж вона повинна чітко захоплювати предмети руками.

Вік дитини для початку прикорму 6-7 місяців.

Важливо запам'ятати, що шматочки ніколи не дають з ложки, а дитина сама має захоплювати їх своїми руками.

Окрім того, алергени даються з мінімальних доз впродовж 3 днів (яйця, риба, морепродукти, горіхи, арахіс, молочні продукти та ін.).

Експерт зазначається, що починати можна з овочів, злаків, фруктів, м'яса та яйця. Чашку рекомендовано брати відразу відкриту, щоб дитина швидше навчилася пити зі звичайного посуду.

Педіатр зазначає, що найпоживнішими є зелені овочі та м’ясо - індичка та телятина. Чим яскравіший овоч/фрукт - тим більше містить вітамінів та антиоксидантів. Краще засвоюються приготовлені овочі. Каші можуть бути із загального столу.

Недоліки BLW прикорму

Серед основних недоліків педіатр виділяє:

  • попадання їжі в дихальні шляхи через неправильну подачу. Важливо давати шматочки лише при сидінні на стільці. Горіхи, ягоди і т.д. треба подрібнити або порізати на більш дрібні шматочки;
  • недостатній набір ваги дитиною. Щоб такого не сталося, прикорм дається завжди після прикладання до грудей. Також більш поживними будуть білкові продукти та жири, адже овочі та фрукти мають меншу калорійність;
  • анемія. Для її профілактики варто давати каші, збагачені залізом та червоне м'ясо.


Раніше педіатр розповідала, як ні в якому разі не можна годувати дітей.

Також Комаровський зруйнував радянський міф про прикорм дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
педиатр