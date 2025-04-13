Так пахнет слава и успех. Самые любимые духи суперзвезд

Мир парфюмерии чрезвычайно разнообразен, и каждый находит в нем что-то особенное для себя. Звезды не являются исключением, их вкусы варьируются от классических элегантных композиций до смелых и экстравагантных ароматов. Тем не менее, существуют определенные парфюмы, которые с годами завоевали особую приверженность среди представителей элиты.

Мэрилин Монро

Одним из вечных фаворитов, который ассоциируется с элегантностью и женственностью, является Chanel No. 5. Легендарный аромат, созданный еще в 1921 году, покорил сердца многих икон стиля, включая непревзойденную Мэрилин Монро. Ее знаменитая фраза о том, что на ночь она надевает всего несколько капель Chanel No. 5, сделала этот аромат символом женственности и гламура на долгие годы.

Одри Хепберн

Другая икона, Одри Хепберн, питала особую страсть к аромату Givenchy L'Interdit. Созданный специально для нее парфюмерным домом Givenchy, этот цветочно-древесный аромат стал отражением ее утонченной натуры и стремления к самовыражению. L'Interdit и сегодня остается актуальным, подчеркивая элегантность и неповторимость своей обладательницы.

Виктория Бекхэм

Современные звезды также имеют свои любимые ароматы, которые отражают их индивидуальность и стиль. Например, Виктория Бекхэм является большой поклонницей нишевого бренда Byredo, особенно ее привлекает аромат Bal d'Afrique. По ее словам, она влюблена в этот аромат и всегда имеет при себе его миниатюру в виде парфюмированного масла Blanche.

Рианна

Певица Рианна известна своей любовью к роскошным и провокационным ароматам. Одним из ее фаворитов является Kilian Love, Don't Be Shy, гурманский аромат с нотами нероли, апельсинового цвета и зефира. Этот сладкий и чувственный аромат идеально подходит ее яркой личности.

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли предпочитает более нишевые и неординарные композиции. Одним из ее любимых ароматов считается Histoires de Parfums 1969, унисекс-аромат с фруктовыми, пряными и гурманскими нотами, отражающий ее сложную и многогранную натуру.

Джиджи Хадид

Модель Джиджи Хадид, хотя и является лицом многих парфюмерных брендов, в повседневной жизни часто выбирает свежий и акватический аромат Giorgio Armani Acqua di Gioia. Эта легкая и энергичная композиция идеально подходит для ее активного образа жизни.

Мадонна

Певица Мадонна на протяжении многих лет остается верной мистическому и соблазнительному аромату Dior Hypnotic Poison. Эта восточно-гурманская композиция с нотами сливы, жасмина, ванили и миндаля стала ее своеобразной парфюмерной визитной карточкой.

Надя Дорофеева

Украинские звезды также имеют свои любимые ароматы, которые подчеркивают их индивидуальность. Певица Надя Дорофеева уже длительное время является поклонницей роскошного и яркого аромата Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Его уникальное сочетание цветочных, амбровых и древесных нот сделало его одним из самых популярных ароматов современности.

Екатерина Кухар

Балерина Екатерина Кухар предпочитает элегантные и глубокие ароматы. Ее фаворитом является восточный древесный аромат Armani Prive Bois D'Encens с нотами лабданума, специй и ветивера. Этот изысканный аромат подчеркивает ее грацию и утонченность.