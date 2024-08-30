Пять причин обязательно есть сливы, о которых не все знают

Топ-5 преимуществ слив для здоровья

Богаты антиоксидантами

Сливы богаты растительными соединениями, которые обладают антиоксидантными свойствами - это означает, что они предотвращают реакцию кислорода с другими химическими веществами и повреждения клеток и тканей. Они особенно богаты антоцианами, соединениями, которые отвечают за темный цвет кожицы сливы. Фактически исследования показывают, что сливы богаче этими защитными соединениями, чем другие фрукты, включая персики и нектарины.

Обладают противовоспалительными свойствами

Защитные растительные соединения в сливах обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь предотвратить болезни, включая рак, диабет и ожирение.

Помогают контролировать уровень сахара в крови

Сливы особенно богаты полифенолом под названием хлорогеновая кислота, соединение, которое также содержится в кофе, который помогает сбалансировать уровень сахара в крови и регулирует аппетит.

Употребление целого фрукта гарантирует, что вы извлечете пользу от его богатого содержания клетчатки, которая помогает замедлить высвобождение природного сахара.

Поддерживают здоровье сердца

Сливы богаты разными витаминами и минералами, в том числе кальцием, обеспечивающим нормальное свертываемость крови. Они также содержат калий и витамин С, а также богаты защитными полифенолами, связанными со снижением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшают когнитивную функцию

Исследования на животных показывают, что богатое содержание полифенолов в сливах может помочь смягчить возрастное ухудшение когнитивных функций.

Можно ли всем есть сливы?

У некоторых людей на сливы бывает аллергия. Они относятся к категории аллергенов "пыльца березы", вместе с яблоками и персиками, и они могут вызвать зуд и отек ротовой полости или горла у пострадавших.

Симптомы аллергии обычно развиваются в течение нескольких минут, и вам следует обратиться к врачу общей практики, если у вас возникнет побочная реакция. Однако если это перерастает в серьезную реакцию, известную как анафилаксия, вам нужна неотложная медицинская помощь.