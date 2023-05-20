Пять лучших привычек для крепкого иммунитета: надолго забудете о болезнях

Физическая активность

Физкультура и занятия спортом улучшают иммунитет, снижают воспаление в организме, поддерживают массу тимуса - органа иммунной системы - и снижают стресс. Однако не забывайте, что занятия спортом должны быть умеренными и рассчитаны на ваши силы.

Когда человек тратит много калорий на мускульную работу, организм пытается сэкономить на иммунной системе, активность которой тоже тратит энергию.

Здоровое питание

Для иммунной системы важны аминокислоты аргинин и глутамин, витамины А, Е, D, селен, цинк и другие. То есть ваше питание должно обеспечивать организм всем необходимым, а для этого нужно питаться разнообразно, включая продукты всех пищевых групп: мясо, рыба, фрукты, овощи, крупы, зерновые, бобовые, молочные продукты и орехи с семенами.

Похудение или поддержание текущего веса

Если физкультура положительно влияет на тимус, то ожирение - отрицательно. Кроме того, ожирение всегда сопровождается низкоинтенсивными воспалительными процессами, негативно влияющими на иммунитет.

Так, дефицит калорий также несколько снижает иммунитет. Но лучше выгодно побыть в дефиците пару месяцев, чтобы снизить количество жира в организме до нормальных значений, повысив защитные возможности организма навсегда.

Меньше нервничать

При аутоиммунных заболеваниях назначают аналоги кортизола, чтобы успокоить иммунную систему. Быть в состоянии постоянного стресса означает усугублять работу иммунной системы.

Однако заметьте, что речь идет именно о хроническом состоянии стресса, ведь кратковременные переживания человек испытывает каждый день.

Достаточно спите

Недостаточный сон тоже оказывает негативное влияние на иммунитет. Частично из-за того же кортизола, уровень которого в крови повышается из-за недостаточного количества часов сна или плохого его качества.