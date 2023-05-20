Пять лучших привычек для крепкого иммунитета: надолго забудете о болезнях

Иммунную систему и общее состояние здоровья следует поддерживать в течение всего года, а не только тогда, когда наступают холода. Таким образом, ваш иммунитет будет способен противостоять любым вирусам и инфекциям.
Что именно нужно делать, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.
Физкультура и занятия спортом улучшают иммунитет, снижают воспаление в организме, поддерживают массу тимуса - органа иммунной системы - и снижают стресс. Однако не забывайте, что занятия спортом должны быть умеренными и рассчитаны на ваши силы.
Когда человек тратит много калорий на мускульную работу, организм пытается сэкономить на иммунной системе, активность которой тоже тратит энергию.
Для иммунной системы важны аминокислоты аргинин и глутамин, витамины А, Е, D, селен, цинк и другие. То есть ваше питание должно обеспечивать организм всем необходимым, а для этого нужно питаться разнообразно, включая продукты всех пищевых групп: мясо, рыба, фрукты, овощи, крупы, зерновые, бобовые, молочные продукты и орехи с семенами.
Если физкультура положительно влияет на тимус, то ожирение - отрицательно. Кроме того, ожирение всегда сопровождается низкоинтенсивными воспалительными процессами, негативно влияющими на иммунитет.
Так, дефицит калорий также несколько снижает иммунитет. Но лучше выгодно побыть в дефиците пару месяцев, чтобы снизить количество жира в организме до нормальных значений, повысив защитные возможности организма навсегда.
При аутоиммунных заболеваниях назначают аналоги кортизола, чтобы успокоить иммунную систему. Быть в состоянии постоянного стресса означает усугублять работу иммунной системы.
Однако заметьте, что речь идет именно о хроническом состоянии стресса, ведь кратковременные переживания человек испытывает каждый день.
Недостаточный сон тоже оказывает негативное влияние на иммунитет. Частично из-за того же кортизола, уровень которого в крови повышается из-за недостаточного количества часов сна или плохого его качества.
Раньше мы рассказывали, какие ежедневные продукты в нашем рационе разрушают иммунитет.
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