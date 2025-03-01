Пьяная россиянка подавилась блином в погоне за термосом. Масленицу продолжили гулять без нее

Инцидент произошел во время празднования Масленицы в селе Березовское, которое находится в Красноярском крае, на глазах у многочисленных зрителей.

Женщина по имени Наталья Алатова, которая записалась на конкурс "Блиноед" по поеданию блинов на скорость, непосредственно перед соревнованиями выпила спиртного и, как утверждают местные жители, "была в состоянии абсолютного алкогольного опьянения".

Однако такое состояние не остановило россиянку и она решила все же соревноваться за главный приз конкурса - термос.

Стремясь обогнать соперников, 36-летняя Наталья, которая преодолела 20 км для участия в соревнованиях, "начала глотать блины, практически не пережевывая". Однако после очередного блина россиянка внезапно начала задыхаться.

Местные жители хотели спасти Алатову, однако не знали, как именно оказывать первую помощь.

Медики, которые прибыли на место празднования Масленицы через полчаса из районного центра, также попытались реанимировать женщину. Однако, из-за значительного количества пищи, попавшей в ее дыхательные пути, спасти конкурсантку не удалось.

Как пишет одно из местных изданий, врачи после того, как констатировали смерть женщины, накрыли ее тело, а присутствующие на празднике жители и гости села Березовское, не дожидаясь, пока труп уберут, продолжили отмечать Масленицу.

Напомним, что Масленица - это традиционный славянский праздник проводов зимы, который обычно сопровождается веселыми гуляниями, поеданием блинов, обрядами и сжиганием чучела зимы в последний день празднования - Прощеное воскресенье.

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