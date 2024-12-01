P. Diddy обвинили в попытке совершения убийства: подробности

Детали инцидента

Согласно материалам суда, женщина подала иск против Шона «Дидди» Комбса, утверждая, что он угрожал ей убийством и якобы "подвешивал" над балконом на 17 этаже.

В заявлении его обвиняют в сексуальном насилии, нанесении эмоционального вреда и незаконном лишении свободы.

Сообщается, что пострадавшая впервые встретила Шона Комбса через его тогдашнюю девушку Кэсси Вентуру. Их дружба с Кэсси началась в 2014 году, когда они работали вместе в ювелирном магазине в Лос-Анджелесе.

LATEST DIDDY LAWSUIT



Bryana "Bana" Bongolan alleges Diddy dangled ее от 17th-floor balcony, названный himself "the motherf---ing devil" and claimed he "could kill" her в 2016



Это claims to have photos and is seeking over $10M in damages.



A jury-seeking complaint was… pic.twitter.com/AESeUxvMrs — piainvestigations (@piainvestigates) November 30, 2024

До 2018 года Брайана Бонголан участвовала в нескольких дизайнерских проектах, связанных с деятельностью Пи Дидди и его продюсерской компании. В течение этого времени она неоднократно замечала у Кэсси синяки на теле и лице, а также стала свидетелем конфликта, во время которого рэпер швырнул в Вентуру кухонный нож. Впоследствии угрозы коснулись и самой Брайаны.

"Я чертов дьявол. Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Я могу тебя убить", - заявил рэпер в разговоре с ней.

Самый страшный инцидент произошел во время конфликта между Комбсом и Кэсси.

В ночь на 26 сентября 2016 года рэпер с криками начал выбивать дверь квартиры Кэсси в Лос-Анджелесе, где вместе с ней находились Брайана и еще одна ее подруга. В этот момент Кэсси, как утверждает пострадавшая, была под воздействием седативных препаратов.

Подруга посоветовала ей спрятаться в ванной, а сама Брайана выбежала на балкон. Там ее догнал Пи Дидди, который, по словам девушки, едва не сбросил ее с 17-го этажа. Ситуацию удалось спасти благодаря Кэсси: она выбежала на балкон и остановила рэпера, подчеркнув, что в квартире есть свидетели.

"Единственная цель подвешивания кого-либо на балконе - фактическое убийство или преднамеренное запугивание и лишение его какой-либо концепции власти над собственной телесной автономией и безопасностью", - утверждается в иске, поданном адвокатом Джеймсом Р. Никрафтаром.

"Госпожа Бонголан не позволит этому страху контролировать всю ее оставшуюся жизнь и подает иск, чтобы потребовать, чтобы Комбс взял на себя ответственность за травму, которую он намеренно и злонамеренно нанес", - говорится в иске.

Истица, которая работает модельером, требует компенсацию в размере 10 миллионов долларов, заявляя, что пережила серьезный и длительный эмоциональный стресс.

Секс-скандал из P.Diddy

Скандал вокруг P. Diddy получил широкую огласку из-за ряда серьезных обвинений, выдвинутых против него.

В судебных исках и расследованиях говорится о сексуальном насилии, секс-трафике, физическом насилии, шантаже и манипуляциях.

Рэпера обвиняют в том, что он заставлял жертв участвовать в так называемых "freak offs" - оргиях с привлечением секс-работников, наркотиков (экстази, GHB, кокаин и т.д.) и алкоголя. Эти мероприятия, обычно организованные в гостиничных номерах, включали записи участников, которые затем использовались для шантажа.

Отдельные жертвы, в частности его бывшая девушка Касси Вентура, утверждают, что рэпер использовал физическое насилие и угрозы для контроля над ними. В частности, в одном из исков указано, что он мог подвергать жертв жестоким избиениям и даже угрожал их жизни, как в случае с Касси, когда он якобы заявил, что взорвет автомобиль ее бывшего партнера.

Sean 'Diddy' Combs seen physically assaulting Cassie Ventura в 2016 surveillance video obtained by CNN



https://t.co/v6FtVJWjsS — Clown World™ (@ClownWorld_) May 17, 2024

Другие женщины также утверждают, что Дидди был причастен к инцидентам сексуального насилия и даже использовал записи этих событий как средство для запугивания.

Судебные разбирательства продолжаются, а адвокаты рэпера заявляют о его невиновности, называя обвинения "вымышленными" и попыткой заработать на его статусе знаменитости. Дела привлекли внимание не только из-за масштаба обвинений, но и из-за участия в них известных лиц и продолжительности событий, которые охватывают десятилетия.