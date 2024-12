P. Diddy обвинили в попытке совершения убийства: подробности

Согласно материалам суда, женщина подала иск против Шона «Дидди» Комбса, утверждая, что он угрожал ей убийством и якобы "подвешивал" над балконом на 17 этаже.

В заявлении его обвиняют в сексуальном насилии, нанесении эмоционального вреда и незаконном лишении свободы.

Сообщается, что пострадавшая впервые встретила Шона Комбса через его тогдашнюю девушку Кэсси Вентуру. Их дружба с Кэсси началась в 2014 году, когда они работали вместе в ювелирном магазине в Лос-Анджелесе.

Bryana "Bana" Bongolan alleges Diddy dangled her from 17th-floor balcony, called himself "the motherf---ing devil" and claimed he "could kill" her in 2016



She claims to have photos and is seeking over $10M in damages.



