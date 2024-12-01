P. Diddy звинуватили у спробі скоєння вбивства: подробиці

Деталі інциденту

Згідно з матеріалами суду, жінка подала позов проти Шона "Дідді" Комбса, стверджуючи, що він погрожував їй убивством і нібито "підвішував" над балконом на 17 поверсі.

У заяві його звинувачують у сексуальному насильстві, нанесенні емоційної шкоди та незаконному позбавленні волі.

Повідомляється, що постраждала вперше зустріла Шона Комбса через його тодішню дівчину Кессі Вентуру. Їхня дружба з Кессі розпочалася у 2014 році, коли вони працювали разом у ювелірному магазині в Лос-Анджелесі.

До 2018 року Браяна Бонголан брала участь у кількох дизайнерських проєктах, пов’язаних із діяльністю Пі Дідді та його продюсерської компанії. Протягом цього часу вона неодноразово помічала у Кессі синці на тілі й обличчі, а також стала свідком конфлікту, під час якого репер жбурнув у Вентуру кухонний ніж. Згодом погрози торкнулися й самої Браяни.

"Я чортів диявол. Ти не уявляєш, що я можу з тобою зробити. Я можу тебе вбити", - заявив репер у розмові з нею.

Найстрашніший інцидент стався під час конфлікту між Комбсом і Кессі.

У ніч на 26 вересня 2016 року репер із криками почав вибивати двері квартири Кессі у Лос-Анджелесі, де разом із нею перебували Браяна та ще одна її подруга. У цей момент Кессі, як стверджує постраждала, була під впливом седативних препаратів.

Подруга порадила їй сховатися у ванній, а сама Браяна вибігла на балкон. Там її наздогнав Пі Дідді, який, за словами дівчини, ледь не скинув її з 17-го поверху. Ситуацію вдалося врятувати завдяки Кессі: вона вибігла на балкон і зупинила репера, наголосивши, що у квартирі є свідки.

"Єдина мета підвішування будь-кого на балконі - фактичне вбивство або навмисне залякування і позбавлення його будь-якої концепції влади над власною тілесною автономією і безпекою", - стверджується в позові, поданому адвокатом Джеймсом Р. Нікрафтаром.

"Пані Бонголан не дозволить цьому страху контролювати все її життя, що залишилося, і подає позов, щоб вимагати, щоб Комбс узяв на себе відповідальність за травму, яку він навмисно і зловмисно завдав", - йде мова у позові.

Позивачка, яка працює модельєром, вимагає компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів, заявляючи, що пережила серйозний і тривалий емоційний стрес.

Секс-скандал з P.Diddy

Скандал навколо P. Diddy набув широкого розголосу через низку серйозних звинувачень, висунутих проти нього. У судових позовах та розслідуваннях йдеться про сексуальне насильство, секс-трафік, фізичне насильство, шантаж та маніпуляції.

Репера звинувачують у тому, що він змушував жертв брати участь у так званих "freak offs" - оргіях із залученням секс-працівників, наркотиків (екстазі, GHB, кокаїн тощо) та алкоголю. Ці заходи, зазвичай організовані в готельних номерах, включали записи учасників, які потім використовувалися для шантажу.

Окремі жертви, зокрема його колишня дівчина Кассі Вентура, стверджують, що репер використовував фізичне насильство та загрози для контролю над ними. Зокрема, в одному з позовів зазначено, що він міг піддавати жертв жорстоким побиттям та навіть загрожував їхньому життю, як у випадку з Кассі, коли він нібито заявив, що підірве автомобіль її колишнього партнера.

Інші жінки також стверджують, що Дідді був причетний до інцидентів сексуального насильства та навіть використання записів цих подій як засобу для залякування.

Судові розгляди тривають, а адвокати репера заявляють про його невинуватість, називаючи звинувачення "вигаданими" та спробою заробити на його статусі знаменитості. Справи привернули увагу не лише через масштаб звинувачень, але й через участь у них відомих осіб і тривалість подій, які охоплюють десятиліття.