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Народна артистка України: померла геніальна актриса і театральний педагог

STYLERПерсони    18.07.2019 - 13:55
Народна артистка України: померла геніальна актриса і театральний педагог
Померла народна артистка України (pixabay.com)

Багато українських артистів називали її "наша театральна мама"

У Києві, на 92-му році життя померла народна артистка України, театральний педагог і талановита актриса Валентина Іванівна Зимня. Про це повідомив один з її учнів В'ячеслав Соломка на своїй сторінці в Facebook.

Валентина Зимня народилася 14 січня 1928 року в селі Вишнівчик Хмельницької області. В 1950 році вона закінчила Київський театральний інститут. Багато років пропрацювала актрисою Чернівецького українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. З 1969 року стала викладати в Київському університеті театру, кіно і телебачення. Вона випустила 8 курсів.

Народна артистка України: померла геніальна актриса і театральний педагог

Валентина Зимова (knutkt.com.ua)

На її рахунку багато головних ролей в популярних театральних постановках, а також ролі в кіно. Вона знялася у фільмах: "Вовчиця", "Маріанна", "Платон мені друг", а також в серіалах: "День народження Буржуя", "Смерть шпигунам!", "Повернення Мухтара", "Леді Бомж", "Лісовик".

У 1960 році вона отримала звання народної артистки УРСР, також на її рахунку три ордени княгині Ольги – першої, другої і третьої ступеня за значний внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки і високий професіоналізм.

"Моя і наша театральна мама! Валентина Іванівна Зимня! Велика! Одна з останніх великих! Вона повірила колись у мене і дала дорогу в професію! Вона виховала понад 200 акторів! Сьогодні на 92-му році життя вона пішла. Валентина Іванівна, спасибі Вам за все! Ваші уроки і Ваша ЛЮБОВ залишаться з нами назавжди!!!" - написав В'ячеслав Соломко.

Народна артистка України: померла геніальна актриса і театральний педагог

Скріншот поста (facebook.com/viacheslav.solomka)

Серед її учнів також – Анатолій Гнатюк, Євген Нищук, Сніжана Єгорова, Лілія Ребрик, Андрій Вовкун, Андрій Середа, Інна Капінос, Олесь Санін, Петро Мага та багато інших.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відома вчена знайдена на Криті мертвою.

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