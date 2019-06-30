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Померла легендарна українська актриса

STYLERПерсони    30.06.2019 - 17:08
Померла легендарна українська актриса
Померла легендарна українська актриса (фото: torange.biz)

Євгенія Дембська сканчалась на 99-му році життя

Народна артистка України Євгенія Дембська померла в Одесі у віці 98 років. Вона була почесною громадянкою міста Одеси, а також кавалером Ордена княгині Ольги. Про її смерть повідомляє прес-служба Міськради міста.

Уточнюється, що з 1953 року артистка працювала в академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного в Одесі, де вона виконала понад 200 ролей.

"Пам'ять про талановиту актрису, яка присвятила понад 70 років свого життя служінню Театру, Глядачеві і Одесі, назавжди залишиться в серцях вдячних одеситів", - написали в заяві Міськради міста.

В кіно Дембська відома, в першу чергу, за фільмами "Біла акація", "День кохання", "Приморський бульвар", де вона зіграла знамениті ролі.

Померла легендарна українська актриса

Євгенія Дембська померла – причина смерті і біографія актриси (фото: omr.gov.ua)

У 2000 році Євгенії Дембській було присвоєно звання народної артистки України, у 2007 році вона стала кавалером ордена Княгині Ольги III ступеня. У 2010 році актриса відзначена почесною відзнакою Одеського міського голови "Трудова слава", у 2011 році - почесною відзнакою Одеського міського голови їм. Г. Г. Маразлі III ступеня. Враховуючи величезний внесок Євгенії Михайлівни Дембської у розвиток театрального мистецтва Одеси, а також широке визнання жителів міста, Одеська міська рада в 2013 році прийняла рішення про присвоєння їй звання "Почесний громадянин міста Одеси".

Прощання з актрисою відбудеться 1 липня з 11:00 в театрі Музкомедії. 12:00 - вихід траурної процесії з театру. З 12: 30 - прощання та поховання на ІІ християнському кладовищі.

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