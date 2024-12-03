Признак №1, что вы очень часто моете волосы
Как часто вы моете голову? Многих людей интересует, как узнать, не делаете ли вы слишком часто? Эксперт назвал главный признак того, что вы слишком часто моете пряди.
О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Houston Methodist.
Отслеживайте изменения
Обратите внимание на свои волосы и отметьте, когда они начинают казаться несвежими.
"Нет точного количества раз в неделю, когда вам следует мыть голову", - рассказывает знаменитый стилист Тоня Ле.
Это зависит от текстуры ваших волос, выработки натурального жира и т.д. Но если обратить внимание на мелкие признаки, которые дают вам ваши волосы, вы можете составить лучший график мойки.
Сухие волосы
Сухие волосы являются причиной №1 частого мытья головы.
"Полная нехватка влаги от отсутствия жира также может повлечь за собой сухость кожи шелушащейся головы, а когда кожа головы высыхает, то и волосы тоже", - говорит Ле.
Если вам кажется, что кончики секутся больше обычного, это также может быть признаком чрезмерного мытья. Мокрые волосы очень восприимчивы к повреждениям и ломкости, поэтому чем чаще вы их моете, тем больше шансов на его ломкость.
Тусклые волосы
Сухие волосы, как правило, становятся тусклыми.
"Блестящие волосы - это здоровые волосы, поэтому если ваши волосы не блестят, это может означать, что они не увлажнены", - уточняет эксперт.
Шампунь смывает ваши природные жиры, оставляя внутренний слой незащищенным. Или даже использование слишком большого количества шампуня может привести к накоплению остатков.
Лупа
Сухая кожа головы может привести к появлению перхоти.
"Сведение к минимуму использования шампуня поможет вашим сальным железам выполнять свою работу и естественным образом успокоить кожу головы", - рассказывает стилист.
Если перхоть становится слишком интенсивной, средство для отшелушивания кожи головы вместе с лечением маслом чайного дерева позаботится об этом. И обязательно продолжайте использовать шампунь от перхоти, пока чешуйки не исчезнут.
Как часто нужно мыть голову
Людям с густыми, вьющимися или длинными волосами следует мыть голову реже, поскольку их тип волос имеет тенденцию не так легко распределять жир по стержню волос.
Поскольку афроамериканцы имеют тип волос, склонный к сухости и ломкости, необходимо мыть гораздо реже, например раз в неделю или даже раз в две недели, если кожа головы не раздражается или не чешется.
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