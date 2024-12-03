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Признак №1, что вы очень часто моете волосы

Вторник 03 декабря 2024 10:55
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Признак №1, что вы очень часто моете волосы Фото: Главный признак, что вы часто моете волосы
Автор: Людмила Жукова

Как часто вы моете голову? Многих людей интересует, как узнать, не делаете ли вы слишком часто? Эксперт назвал главный признак того, что вы слишком часто моете пряди.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Houston Methodist.

Отслеживайте изменения

Обратите внимание на свои волосы и отметьте, когда они начинают казаться несвежими.

"Нет точного количества раз в неделю, когда вам следует мыть голову", - рассказывает знаменитый стилист Тоня Ле.

Это зависит от текстуры ваших волос, выработки натурального жира и т.д. Но если обратить внимание на мелкие признаки, которые дают вам ваши волосы, вы можете составить лучший график мойки.

Сухие волосы

Сухие волосы являются причиной №1 частого мытья головы.

"Полная нехватка влаги от отсутствия жира также может повлечь за собой сухость кожи шелушащейся головы, а когда кожа головы высыхает, то и волосы тоже", - говорит Ле.

Если вам кажется, что кончики секутся больше обычного, это также может быть признаком чрезмерного мытья. Мокрые волосы очень восприимчивы к повреждениям и ломкости, поэтому чем чаще вы их моете, тем больше шансов на его ломкость.

Тусклые волосы

Сухие волосы, как правило, становятся тусклыми.

"Блестящие волосы - это здоровые волосы, поэтому если ваши волосы не блестят, это может означать, что они не увлажнены", - уточняет эксперт.

Шампунь смывает ваши природные жиры, оставляя внутренний слой незащищенным. Или даже использование слишком большого количества шампуня может привести к накоплению остатков.

Лупа

Сухая кожа головы может привести к появлению перхоти.

"Сведение к минимуму использования шампуня поможет вашим сальным железам выполнять свою работу и естественным образом успокоить кожу головы", - рассказывает стилист.

Если перхоть становится слишком интенсивной, средство для отшелушивания кожи головы вместе с лечением маслом чайного дерева позаботится об этом. И обязательно продолжайте использовать шампунь от перхоти, пока чешуйки не исчезнут.

Как часто нужно мыть голову

Людям с густыми, вьющимися или длинными волосами следует мыть голову реже, поскольку их тип волос имеет тенденцию не так легко распределять жир по стержню волос.

Поскольку афроамериканцы имеют тип волос, склонный к сухости и ломкости, необходимо мыть гораздо реже, например раз в неделю или даже раз в две недели, если кожа головы не раздражается или не чешется.

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Кстати, дерматолог объяснила, почему вам совершенно не нужно покупать шампунь от перхоти.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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