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Топ-5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщине

Суббота 30 ноября 2024 11:46
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Топ-5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщине Какие продукты важно включать в рацион женщинам (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Правильное питание - это основа здоровья, особенно для женщин, чей организм имеет уникальные потребности на разных этапах жизни: от поддержки гормонального баланса до укрепления костей и заботы о коже. Чтобы чувствовать себя энергично, выглядеть прекрасно и предотвратить многие болезни, следует включить в рацион продукты, которые обеспечивают организм важными питательными веществами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие пять основных продуктов должно быть в меню каждой женщины.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)

Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и кожи.

Почему это важно?

  • Улучшает состояние волос и кожи.
  • Защищает от депрессии и тревожности.
  • Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Достаточно 2-3 порций жирной рыбы в неделю.

Топ-5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщине

Орехи и жирная рыба должны быть в рационе женщины (freepik.com)

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна или чиа - настоящие суперфуды для женщин. Они богаты витамином Е, магнием и антиоксидантами, которые борются со старением и поддерживают гормональный баланс.

Почему это важно?

  • Улучшают состояние кожи, предотвращая ее пересушивание.
  • Снижают риск остеопороза благодаря магнию.
  • Помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Добавляйте орехи и семена в салаты, каши или ешьте как перекус (порция - 20-30 г в день).

Листовая зелень (шпинат, капуста кале, рукола)

Зелень является источником фолиевой кислоты, кальция, железа и клетчатки. Фолиевая кислота особенно важна для женщин, планирующих беременность, поскольку она способствует правильному развитию плода.

Почему это важно?

  • Поддерживает костную систему благодаря кальцию.
  • Снижает риск анемии благодаря железу.
  • Улучшает пищеварение благодаря клетчатке.

Добавляйте зелень в салаты, смузи или как гарнир к основным блюдам.

Топ-5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщинеДобавляйте листовую зелень в блюда (фото: freepik.com)

Ягоды (черника, малина, клюква)

Ягоды - это природный антиоксидантный коктейль, который борется со свободными радикалами, вызывающими старение. Они также помогают поддерживать здоровье мочевыводящей системы, что важно для женщин.

Почему это важно?

  • Предотвращают воспалительные процессы в организме.
  • Поддерживают упругость кожи.
  • Улучшают память и концентрацию.

Ешьте ягоды свежими, добавляйте к овсянке или йогурту или используйте для приготовления полезных десертов.

Молочные или альтернативные продукты, богатые кальцием

Молоко, йогурт, сыр или их растительные аналоги (например, миндальное или соевое молоко) снабжают организм кальцием и витамином D, необходимыми для здоровья костей. Особенно это актуально для женщин после 40 лет, когда риск остеопороза возрастает.

Почему это важно?

  • Поддерживают крепкость костей и зубов.
  • Улучшают функцию мышц.
  • Способствуют снижению АД.

Ежедневно употребляйте 2-3 порции молочных продуктов или их заменителей.

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В материале использованы такие источники - Eat this, not that, WomensHealth, Shape.

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