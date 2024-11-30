Топ-5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщине

Правильное питание - это основа здоровья, особенно для женщин, чей организм имеет уникальные потребности на разных этапах жизни: от поддержки гормонального баланса до укрепления костей и заботы о коже. Чтобы чувствовать себя энергично, выглядеть прекрасно и предотвратить многие болезни, следует включить в рацион продукты, которые обеспечивают организм важными питательными веществами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие пять основных продуктов должно быть в меню каждой женщины.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)

Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и кожи.

Почему это важно?

Улучшает состояние волос и кожи.

Защищает от депрессии и тревожности.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Достаточно 2-3 порций жирной рыбы в неделю.

Орехи и жирная рыба должны быть в рационе женщины (freepik.com)

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна или чиа - настоящие суперфуды для женщин. Они богаты витамином Е, магнием и антиоксидантами, которые борются со старением и поддерживают гормональный баланс.

Почему это важно?

Улучшают состояние кожи, предотвращая ее пересушивание.

Снижают риск остеопороза благодаря магнию.

Помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Добавляйте орехи и семена в салаты, каши или ешьте как перекус (порция - 20-30 г в день).

Листовая зелень (шпинат, капуста кале, рукола)

Зелень является источником фолиевой кислоты, кальция, железа и клетчатки. Фолиевая кислота особенно важна для женщин, планирующих беременность, поскольку она способствует правильному развитию плода.

Почему это важно?

Поддерживает костную систему благодаря кальцию.

Снижает риск анемии благодаря железу.

Улучшает пищеварение благодаря клетчатке.

Добавляйте зелень в салаты, смузи или как гарнир к основным блюдам.

Добавляйте листовую зелень в блюда (фото: freepik.com)

Ягоды (черника, малина, клюква)

Ягоды - это природный антиоксидантный коктейль, который борется со свободными радикалами, вызывающими старение. Они также помогают поддерживать здоровье мочевыводящей системы, что важно для женщин.

Почему это важно?

Предотвращают воспалительные процессы в организме.

Поддерживают упругость кожи.

Улучшают память и концентрацию.

Ешьте ягоды свежими, добавляйте к овсянке или йогурту или используйте для приготовления полезных десертов.

Молочные или альтернативные продукты, богатые кальцием

Молоко, йогурт, сыр или их растительные аналоги (например, миндальное или соевое молоко) снабжают организм кальцием и витамином D, необходимыми для здоровья костей. Особенно это актуально для женщин после 40 лет, когда риск остеопороза возрастает.

Почему это важно?

Поддерживают крепкость костей и зубов.

Улучшают функцию мышц.

Способствуют снижению АД.

Ежедневно употребляйте 2-3 порции молочных продуктов или их заменителей.