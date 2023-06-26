Профилактика сейчас не нужна. Когда и как нужно принимать калий йодид, чтобы не получить рак
Ситуация вокруг Запорожской АЭС очень напряженная и риск теракта остается высоким. И хотя украинцы стараются не поддаваться панике, знать алгоритм действий на случай радиационной опасности стоит знать. И главной защитой от радиации медики называют йодид калия.
Что это такое, кому и когда его нужно принимать и почему не стоит употреблять эти лекарства для профилактики - читайте в материале Styler.
Опасность ядерной аварии
При ядерной аварии самым опасным считается радиоактивный йод. Он может попасть в окружающую среду в виде облака и загрязнить грунт, поверхности, еду и пищу.
Также он может оседать на коже и одежде человека, попадать внутрь организма с воздухом, водой и едой.
Радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе и повышает риск развития рака этого органа.
Защитить от негативного воздействия радиоактивного йода может йодид калия. Но принимать его нужно очень осторожно и только непосредственно во время аварии или сразу после.
Что такое йодид калия
Это неорганическое соединение, калиевая соль йодидной кислоты. Представляет собой бесцветные кристаллы, которые растворяются в воде. В незначительной степени йодид калия содержится в морских водорослях.
Как лекарственное средство его применяют при йоддефицитных заболеваниях, для защиты щитовидной железы от воздействия радиоактивного йода. Также йодированную соль применяют в кулинарии и фотографическом деле.
Как и большинство йодидов, йодид калия токсичен при употреблении в больших дозах.
"Препараты йода ученые рекомендуют принимать для того, чтобы в щитовидной железе накопился нормальный "здоровый" йод и не осталось места для радиоактивного. Это так называемый метод "йодного блокирования щитовидной железы", - поясняют медики.
Сколько нужно принимать йодида калия
В форме таблеток его могут назначать для лечения йоддефицитных заболеваний в строго ограниченных дозах и только по предписанию врача.
Подросткам и беременным женщинам - 100-200 мкг в сутки
Маленьким детям - 50-100 мкг в сутки
В случае радиационной опасности один прием йодид калия позволяет уменьшить влияние радиации на щитовидную железу на 90%.
Важно! Только в том случае, если он был принят непосредственно перед аварией или в течение 8 часов после. Уже через 4 часа после аварии эффективность препарата снижается до 50%.
Детям до 1 месяца - 1 мг
От 1 месяца до 3 лет - 32 мг
Детям от 3 до 12 лет - 62,5 мг
Подросткам до 18 лет, взрослым, беременным и кормящим - 125 мг
"Оптимальный период приема - до 2 часов после ожидаемого начала влияния. Имеет смысл - на протяжении 8 часов после облучения. Прием позже, чем через 24 часа может принести больше вреда, чем пользы и не рекомендуется. НЕ работает как профилактика ДО радиоактивного загрязнения. Таблетки следует принимать только по указанию органов охраны здоровья", - подчеркивает врач Людмила Раковская.
Она добавила, что взрослым после 40 лет принимать йодид калия не рекомендуется.
Одного приема в случае аварии достаточно для защиты на 24 часа. В случае длительного воздействия облучения, неизбежного употребления зараженной воды или пищи, и если эвакуация невозможна, то через 24 часа возможно повторное введение.
Но повторную дозу нельзя давать младенцам до 1 месяца, беременным, кормящим, а также лицам старше 60 лет.
Какие могут последствия неконтролируемого приема йодида калия
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины напоминают, что калий йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и определенных группах людей. Так что принимать его "на всякий случай" – нельзя! Он может навредить здоровью.
К побочным эффектам неконтролируемого приема йодида калия относят:
- сыпь на коже
- воспаление слюнных желез с отеком и болью
- частичной потерей вкуса и сухостью во рту
- желудочно-кишечные расстройства – тошноту, диарею
- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног),
- проблемы с дыханием, говорением или глотанием
- хрипы или одышку
- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардию, фибрилляцию предсердий
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук
- зоб – увеличение размеров щитовидной железы
- потеря массы тела
- гиперфункцию щитовидной железы
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чревато снижением частоты пульса, артериального давления.
- также есть риск смерти
Напомним, ранее мы писали о том, каким должен быть четкий алгоритм действия на случай аварии на ЗАЭС.
А еще рассказывали о том, что обязательно должно быть в аптечке на случай аварии на ЗАЭС.