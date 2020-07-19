Очікується складний період: кому зірки обіцяють неприємності з 20 по 26 липня

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому найближчий тиждень принесе клопоти і проблеми

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня свідчить про те, що цей період буде складним і важким для більшості представників зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку найближчими днями та попередили, кому може загрожувати небезпека. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

У Овнів у найближчий тиждень включиться інтуїція, здатність передбачати майбутнє. Ці якості стануть головною зброєю в боротьбі за успіх у справах і любові. Всі важливі покупки потрібно завершити в першій половині тижня, а в другій – стриматися від витрат. В роботі буде супроводжувати удача, а вдома варто навести порядок.

Телець

У найближчий тиждень варто прислухатися до внутрішнього голосу. Найближчі дні будуть дуже насиченими та вдалими завдяки позитивному положенню зірок і планет. Інтуїція підкаже, з ким Тельцям по дорозі, і хто стане надійним партнером у житті. Поради оточення з приводу сфери любові слухати не варто, також не будуть вдалими поради про справи та роботу. Удача чекає тих, хто займається психологією, консультуванням, працює у сфері навчання або медицини. У неділю, 26 липня, відкладіть всі справи та відпочиньте.

Близнюки

Тиждень буде спокійним, стабільним і творчим, настане прекрасний час для створення сприятливих умов. Старші та мудрі люди зможуть допомогти порадою і підтримкою. Не варто відмовлятися від допомоги. Вдалими стануть побачення, пошук нових знайомств, спільна робота або сімейні посиденьки. Близнюкам варто бути обачнішими та акуратніше, щоб не привернути неприємності у своє спокійне і розмірене життя.

Рак

Найближчі дні стануть періодом росту в багатьох сферах життя. Очікується яскравий і сприятливий час у сфері любові, романтики та флірту. Однак Ракам не варто заводити службові романи, вони до добра не доведуть. Наприкінці тижня варто змінити обстановку, поїхати у відрядження, відвідати родичів. У спілкуванні варто бути відкритими та відвертими, не допускати брехні.

Лев

Зірки обіцяють Левам тиждень, коли можна буде рухатися напролом, показувати свої амбіції, цілеспрямованість і пробивати стіни. Варто не втрачати пильність, через те, що навколо можуть намалюватися заздрісники та недоброзичливці. Про свої плани не варто нікому розповідати, це може принести неприємності. На початку тижня можна запускати новий бізнес, починати новий проєкт, а на вихідних варто розслабитися і провести час з родиною чи близькими друзями.

Діва

На цьому тижні Дівам варто бути обачнішими з хитрими людьми, оскільки спілкування з ними принесе розчарування і навіть зраду. Всі рішення варто приймати самостійно, а от з фінансами варто бути обережними, в кредит чи борг не брати. В любовній сфері варто очікувати приємних змін 24, 25 і 26 липня.

Терези

Тиждень стане досить непередбачуваним, оскільки зірки та планети постійно будуть змінювати свій напрям. У спілкуванні варто вибирати тільки позитивних людей, які допоможуть Терезам позбутися від невпевненості, страхів і песимізму. Ризикувати даремно не варто, вплутуватися в конфлікти тим більше. З близькими потрібно бути уважнішими та рахуватися з їх інтересами, інакше може виникнути конфлікт.

Скорпіон

Тиждень буде напруженим і дуже активним. Можливо доведеться витратити велику суму грошей на домашню проблему. Близькі можуть попросити про допомогу та підтримку. В амурних справах успіх чекає лише самотніх Скорпіонів, потрібно лише проявити ініціативу. Тим, хто вже давно у відносинах, астрологи радять зменшити свій егоїзм і подумати про щастя своєї другої половинки.

Стрілець

Початок тижня буде неймовірно вдалим, але для цього варто довести до ладу своє житло. Зірки обіцяють везіння в ремонті, перестановці меблів і переїздах. У любові самими вдалими будуть 22, 23 і 24 липня. У Стрільців буде достатньо позитивної енергії, щоб вирішити конфлікти всередині сім'ї, а самотні зможуть зустріти свою долю. Найближчими днями вдасться зробити набагато більше, ніж зазвичай.

Козоріг

У Козерогів може наступити занепад сил і енергії, тому потрібно ретельніше планувати свої справи та роботу. Постарайтеся бути обачнішими, щоб не призвести до збитків. З близькими людьми не кидайтеся гучними фразами та не давайте порожніх обіцянок. Якщо негативні емоції або роздуми будуть зашкалювати, то варто провести час на самоті.

Водолій

На цьому тижні доведеться багато спілкуватися з неприємними людьми, які здатні викликати депресію та апатію. Припиняйте будь-які спроби тиснути на жалість і всі негативні розмови. Для спілкування виберіть тих, хто може вдихнути позитив. На роботі очікується успіх, можливі поїздки та відрядження. Особливо буде везти водіям. Починайте планувати свою відпустку.

Риби

Фінансова сфера стане дуже важливою для Риб протягом усього тижня. Зірки обіцяють удачу у великих і дорогих покупках. Якщо у вас є борги – віддайте і не відкладайте на потім. Не перевантажуйте себе справами, але і не допускайте ліні та апатії. Після роботи й на вихідних приділіть час своїм друзям, родині, батькам і дітям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для жінок на найближчий тиждень, з 20 по 26 липня.