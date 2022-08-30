Озеро Синевир рекордно обміліло через сильну посуху (фото)

"Цього року зафіксовано історичний мінімум обміління озера Синевир. Причиною стало те, що на високогір'ї Карпат і по всьому Закарпаттю протягом весни та літа цього року була тривала посуха, довго не було дощу", - розповів Віталій Диблюк.

За словами гіда, на Синевирському острові є відмітка, яка показує рекордний мінімум, до якого опускався рівень води в озеро. Останній раз таку позначку бачили у 2005 році.

Диблюк заспокоює, що Синевир не пересохне, бо воно постійно підживлюється струмочками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають.

Рівень води в Синевирі постійно коливається - через погодні умови. Навесні спостерігається масовий приплив води в озеро через танення снігу в горах. І часто вода піднімається восени - в період дощів.

"Тому Синевир по висотах рівня води може стрибати 5-7 метрів вгору-вниз. Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, тому, що це вершина хребта, затопленого під час зсуву й утворення озера. Тому його висоти заміряють мінімум і максимум рівня води в озері. Цього року він найнижчий за історію озера", - підкреслив гід.

Він додав, що вже починаються грозові дощі, які додають воду в екосистемі. І зовсім скоро рівень води знову підніметься.

На сторінці Національного природного парку "Синевир" в Facebook повідомили, що причин для хвилювань немає.

Обміління озера - щорічний процес і в цьому році вода дійсно сильно опустилася, але критичних показників не досягла.

"Рівень води в озері Синевир від максимального рівня знизився на 6 метрів, а від середнього рівня на 3 метри. Хоча історичний мінімум рівня зниження води в попередні роки становить 9-9, 5 метрів, залежно від місця вимірювання. Так що озеро Синевир знаходиться поза межами максимального обміління ще на 3-3, 5 метра", - сказано в повідомленні.

Фото: Озеро Синевир (facebook.com/synevyr)