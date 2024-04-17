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Овощи в микроволновке: можно ли готовить без вреда здоровью

Можно ли греть овощи в микроволновке (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Микроволновка незаменима в современной жизни, ведь помогает быстро разогреть или даже приготовить определенные продукты. Однако, как известно, полезные вещества в овощах могут разрушаться при термической обработке.

О том, можно ли использовать микроволновку для приготовления или разогрева овощей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава.

Можно ли греть овощи в микроволновке

Проблема термической обработки овощей состоит в том, что большинство полезных минералов и витаминов разрушаются под влиянием температуры, особенно водорастворимые - витамины С и В и фолиевая кислота.

Однако исследования, во время которых овощи готовили на пару, на плите и в микроволновке, показали, что приготовление в микроволновке - один из лучших вариантов для сохранения пользы.

В результате отваривания теряется половина витамина С, который есть в продукте, с использованием микроволновки - четверть. Однако лучшим вариантом все же оказалось приготовление овощей на пару - этот метод сохраняет 90% витамина С.

Также использование микроволновки для обработки овощей лучше сохраняет фолиевую кислоту - опыты с разными методами приготовления шпината показали преимущество этого способа по сравнению с термической обработкой с помощью плиты.

Кроме этого, оказалось, что вода, которую мы добавляем во время приготовления, влияет не только на вкус блюда, но и на количество питательных веществ - например, брокколи теряет до 97% антиоксидантов, если ее готовить в большом количестве воды.

Так что отваривание - не лучший вариант, лучше предпочесть приготовление на пару, или использовать меньше воды для приготовления в микроволновке.

Хотя обычно термическая обработка отрицательно влияет на овощи, уменьшая количество витаминов, исследования показали и то, что влияние температуры на морковь и томаты улучшает их усвоение, увеличивая антиоксидантную активность.

Когда нельзя греть овощи в микроволновке

Несмотря на то, что приготовление овощей в микроволновке в общем не вредит здоровью, в определенных случаях все же опасно. Однако это связано с неправильным выбором посуды, а именно использование пластиковой посуды для разогрева в микроволновке.

При нагревании пластика определенные химические соединения, а именно фталаты, содержащиеся в твердом и прозрачном пластике, и бисфенол-А (BPA), который добавляют для гибкости посуды, попадают в пищу.

По результатам исследований эти вещества могут негативно влиять на уровень таких гормонов как тестостерон и эстроген, приводя к нарушениям в работе эндокринной системы, диабету и репродуктивным проблемам.

Правильно выбирайте посуду для микроволновки (иллюстрация: GettyImages)

Поэтому, готовя овощи в микроволновке, следует придерживаться определенных рекомендаций, в частности:

  • отдавать предпочтение керамической или стеклянной посуде;
  • используя для разогрева пластиковую посуду, выбирать только специально предназначенную, с соответствующей маркировкой;
  • ни в коем случае не пользоваться для разогрева или даже хранения горячих овощей поврежденной или старой пластиковой посудой.
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