Відставити паніку: як подолати тривожність і зберігати спокій

Як не піддатися паніці:

1. Запам'ятайте, мало яка людина може залишатися спокійною, якщо вона моніторить негативні новини, "вбивства, розслідування", дивиться передачі в стилі "пусть говорят " і фільми жахів. Я відстежую, що дивлюся і що мені попадається на очі, знаю, що мене зачіпає. І якщо я подивлюся відео або новину про те, як наприклад жорстоко поводяться з дитиною (хвора тема), можу ще кілька днів бути в поганому настрої.

Кожна доросла людина повинна відстежувати, "що в неї потрапляє", що вона дивиться, про що говорить, інакше в нас залітає всяке сміття і наш потік думок починає нами управляти.

2. Ви повинні знати, що вас повертає в спокійний рівний стан, і це використовувати. Це може бути спорт, ванна, легкий фільм, похід на манікюр, чай в тиші. Відчуваєте, що вам стає не по собі - не розкручуєте цей стан, а йдете і робите те, що вас повертає до спокою! Відстежуйте це. Ви самі керуєте своїм станом, а не він вами, адже ви доросла людина.

Улюблене заняття допоможе заспокоїтися і впоратися з тривогою (фото: freepik.com)

3. Прибираємо все, що робить нас нестабільно нервовим і веде до коливань в настрої - кава, енергетики, сигарети, алкоголь. Додаємо те, що заспокоює - магній, 5 HTP, ванни з магнієвою сіллю, вітаміни групи В. Додаємо побільше жирів, як джерела енергії, і побільше овочів.

4. Ви самі можете себе довести як і до панічних атак і психіатрії, так і до адекватного рівного стану.

5. Відчуваєте, з вами щось не так - значить, це привід зайвий раз звернутися до лікаря, здати аналізи.

Слідкуйте за собою, дбайте про себе, віддавайте собі звіт в тому, що в вас залітає і як це на вас впливає.