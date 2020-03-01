Негативна енергетика: названі речі, які притягують бідність

Бідність не любить ніхто, і всіма способами люди намагаються видертися з неї, але, на жаль, не у кожного це виходить. Експерти розповіли, чому так відбувається.

Існують предмети з негативною енергетикою, і якщо вони будуть у вас вдома, то про багатство можна забути.

Гроші

Як не дивно, але гроші можуть стати причиною відсутності фінансового благополуччя в родині. Залучити бідність гроші можуть у разі, якщо вони будуть лежати мертвим вантажем будинку. Оскільки гроші повинні перебувати в русі і постійно оновлюватися. Це також стосується пошкоджених і брудних купюр.

Домашнє сміття

Зламане начиння, дуже старий одяг, газети, неробоча техніка витягають позитивну енергію з дому. Захламлене житло перекриває грошовий канал.

Інвентар для прибирання

Не потрібно користуватися старим інвентарем для прибирання будинку, включаючи віники, оскільки так з дому вимітається позитивна енергія, а це буде перешкоджати появі грошей в будинку.

Мертві речі

Шкури звірів, опудала тварин, сухі квіти і роги на стінах містять в собі негативну мертву енергетику, яка може конфліктувати з живою енергією будинку.

Пошкоджені символи багатства

Щоб привабити багатство люди використовують відповідні амулети, але потрібно знати, що якщо вони будуть мати ушкодження, то зроблять тільки негативний вплив на фінансовий стан людини.

Продукти

Прострочені продукти, запилені банки з варенням або соліннями теж зберігають в собі негативну енергетику, яка заважає залучати гроші.

Розбиті предмети

Якщо користуватися розбитої посудом або дзеркалом, то можна залучити в будинок нужду. Тріснутий посуд може містити в собі мікроби, а ось розбиті дзеркала відводять від людини удачу.

Старі гаманці

Гаманець є сполучною ланкою між господарем і потоком грошової енергії. Багато людей зберігають у старих гаманцях візитки, або квитанції, але робити цього не варто, оскільки порушується його головна функція – зберігати гроші.

Чужі речі

Не потрібно без особливої потрібні зберігати в будинку речі інших людей, а також померлих. Можна на пам'ять залишити щось нейтральне. Варто також пам'ятати, що чужі речі можуть бути наповнені чужою поганою енергетикою.