Получите большой урожай: чем удобрить рассаду овощей после посадки
Для получения хорошего урожая важен уход и подкормка. Необходимо использовать удобрения, которые будут отвечать всем потребностям рассады каждого овоща в определенный период после посадки.
О том, чем удобрить рассаду овощей после посадки, чтобы получить большой урожай, читайте в нашем материале ниже.
Баклажан
Спелый баклажан (фото: Pixabay)
Через неделю после посадки полить суспензией золы (один стакан на два литра воды). С появлением бутонов нанести на них смесь из одной чайной ложки аммиачной селитры, одной столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сернокислого калия.
Кабачок
Кабачок (фото: Pixabay)
Сразу после посадки кабачков, необходимо приготовить травяной настой (из любого растения, например крапивы) и дать настояться 7-10 дней. Потом развести с водой в пропорции 1:8, добавить одну столовую ложку фертики. Выливать по 1 стакану на растение.
Капуста
Капуста (фото: Pixabay)
Через 25 дней после посадки капусты необходимо 500 мл удобрения коровяка развести в 10 литрах воды. Следует выливать 0,5 л на растение.
Лук
Лук (фото: Pixabay)
Через три недели после посадки необходимо приготовить смесь из:
- 1 ст. л. аммиачной селитры
- 0,5 стакана сернокислого калия
- 10 л воды
Полить лук этой смесью, затем окучить и замульчировать соломой или торфом.
Огурец
Огурец (фото: Pixabay)
Через 2 недели после посадки необходимо развести 1,5 ст. л. фертики на 10 л воды, вылить по стакану на каждое растение.
Красный перец
Красный перец (фото: Pixabay)
Через 10-14 дней после посадки необходимо
- два литра навоза,
- 1,5 ст. л. суперфосфата
- 1,5 ст. л. сернокислого калия,
- 0,5 стакана золы на ведро воды
Все ингредиенты смешать и поливать по 1 л на растение.
Помидор
Помидоры (фото: Pixabay)
Через две недели после посадки необходимо развести стакан куриного помета (или 3 стакана коровяка) в 10 литрах воды. Выливать необходимо по два литра на куст.
Кстати, раньше мы объясняли, какие удобрения опасны для овощей в огороде.
Также мы рассказывали, чем подкормить клубнику, чтобы получить хороший урожай.