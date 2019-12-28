Перегляньте свій раціон: Супрун поділилася несподіваними фактами про їжу

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун радить переглянути свій раціон. Екс-чиновник і лікар пояснила, наскільки важливо споживати м'ясо і чи можна його замінити рослинною їжею.

За словами Супрун, до питання харчування варто відноситься більш виважено і визначити, який спосіб найбільш корисний саме для Вашого здоров'я.

Відзначається, що середня кількість споживання м'яса глобально росте, що зумовлено збільшенням доходів населення і зростанням числа людей на планеті.

Супрун розповіла що потрібно знати про правильне раціоні

"Темпи зростання в різних регіонах відрізняються: в країнах з високим рівнем доходу воно є статичним або зменшується, в країнах із середнім рівнем доходу - помірно зростає, тоді як в країнах з низьким рівнем доходів споживання м'яса в середньому низьке й одночасно стабільне. Кількість споживання м'яса також залежить від культурних аспектів ", - вказується в повідомленні.

До слова, продукти тваринного походження мають більш згубний вплив на навколишнє середовище в порівнянні з виробництвом інших продуктів, впливаючи на викиди парникових газів, використання земель та втрату біорізноманіття.

На виробництво м'яса припадає 73% використання антибіотиків в світі. Це робиить свій внесок у формування стійкості бактерій до ліків - антибіотикорезистентності.

Експерт радить тип харчування при якому раціон людини базується на рослинній їжі та іноді тваринній. Він включає в себе такі принципи:

Куштувати переважно фрукти, овочі, бобові і цільні зерна.

Зосередитися більше на отриманні протеїну рослинного походження, а не тварини.

Тільки час від часу включати в раціон м'ясо, рибу і інші продукти тваринного походження. Також важливо віддавати перевагу органічному м'ясу.

Обмежити споживання цукру та солодощів.

"Такий раціон має безліч переваг для здоров'я, що пов'язані зі зниженням і контролем ваги, поліпшенням показників метаболічного здоров'я (рівня глюкози, холестерину, профілю ліпопротеїдів) показників артеріального тиску, корисніше для здоров'я кишечника, зменшеного ризику серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу", - підсумувала лікар.