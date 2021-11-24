У Києві знайшли застреленим екс-суддю Солом'янського райсуду

У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка. За даними Нацполіції, тіло Зінченка знайшли на вулиці Лук'янівській у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його адвоката Лариса Криворучко.

У поліцію звернулися друзі загиблого і повідомили, що він довгий час не виходить на зв'язок. Екс-суддю знайшли в його в квартирі з вогнепальним пораненням голови.

З місця події слідчі вилучили речові докази та пістолет, поруч із загиблим. Все направлено на проведення відповідних експертиз. Також, цінні речі та ключі від будинку були на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "самогубство". Триває слідство.

Загиблий суддя фігурував у кількох кримінальних провадженнях, у тому числі про отримання хабара. Взимку 2017 року Зінченко був затриманий на отриманні хабара в розмірі 22 000 доларів. У НАБУ повідомили, що Галицький райсуд Львова відпустив його під особисте зобов'язання.

За даними Єдиного реєстру судових рішень, 23 січня 2014 року, в розпал Революції Гідності, суддя Зінченко відправив під варту учасника акцій протесту біля стадіону "Динамо" в Києві.