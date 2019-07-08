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Відплатив за 15-річну вірність: у Києві чоловік ломом забив свою собаку

STYLERПодії    08.07.2019 - 11:43
Відплатив за 15-річну вірність: у Києві чоловік ломом забив свою собаку
У Києві чоловік убив ломом свою собаку (колаж: РБК-Україна)

Вбивці собаки загрожує кримінальна відповідальність

У Києві власник собаки разом з двома спільниками забив свою собаку металевим ломом, посе чого вивіз на тачці в найближчу лісосмугу і закопав там. Голова громадської організації "Тварини в законі" Ірина Мурга опублікувала відео, на якому зоозахисники викопали тварину і передали її тіло на судово-медичну експертизу.

Відплатив за 15-річну вірність: у Києві чоловік ломом забив свою собаку

У Києві чоловік убив ломом свою собаку (фото: facebook.com)

Зоозахисниця також повідомила, що садистом виявився місцевий 53-річний житель, з яким собака жила протягом 15 років.

"Вони навіть спорудили йому хрест, зв'язавши шнурком дві палки, це неможливо зрозуміти нормальній адекватній людині", - говорить Ірина Мурга.

Відплатив за 15-річну вірність: у Києві чоловік ломом забив свою собаку

У Києві чоловік убив ломом свою собаку (фото: facebook.com)

При цьому жінка каже, що поліція відмовляла свідків давати на вбивць тварини свідчення, посилаючись на те, що їх напевно посадять.

Відплатив за 15-річну вірність: у Києві чоловік ломом забив свою собаку

У Києві чоловік убив ломом свою собаку (скрін: facebook.com)

Юлія викликала на місце поховання собаки патрульних і написала на вбивць собаки заяву в поліцію. Тепер винуватцям смерті тварини загрожує кримінальне покарання за ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами).

 

 

Опубліковано Каданцевою Юлією Неділя, 7 липня 2019 р.

У Києві чоловік убив ломом свою собаку (відео: facebook.com)

Нагадаємо, в Запоріжжі власник собаки викинув її з автомобіля, залишивши пса в незнайомому для нього місці. Тварина прибилася до одного з дворів, господар якого прив'язав собаку, і вирішив заморити її голодом - він не годував і не давав пити тварині протягом двох тижнів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою виявили справжню шкуродерню для породистих собак. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.

Також ми писали про те, що у Дніпрі оголосили "полювання" на шкуродерів, які відрізняються особливою жорстокістю - вони відрізають котам лапи. За інформацію про нелюдів обіцяють винагороду в 41 тисячу гривень.

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