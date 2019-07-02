Жорстокі шкуродери в Дніпрі: за інформацію про вилупків обіцяють велику суму грошей

Колаж (РБК-Україна)

За допомогу в пошуку гицелів обіцяють 41 тисячу гривень

У Дніпрі орудують шкуродери, які відрізняються особливою жорстокістю. Вони відрізають котам лапи. За інформацію про вилупків обіцяють винагороду в 41 тисячу гривень. Тварин почали вбивати ще в травні, але досі винні не знайдені, написав на своїй сторінці в Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

"Не треба гнівних коментарів у стилі вбити їх або зробити з ними щось подібне. Просто прошу максимально поширити інформацію. У нашому місті останнім часом прокотилася серія вбивств тварин. Це почалося в травні. Триває донині. Вбивства просто вражають своєю нелюдяністю і жорстокістю. Я дуже сумніваюся, що людина, яка має хоча б мікро частину здорового глузду могла таке зробити. Останні вбиті тварини були знайдені на вул. Войцеховича", - написав Лисенко.

Заступник мера Дніпра просить людей, яким що-небудь відомо про живодерів, повідомити йому інформацію за винагороду в розмірі 41 тисячі гривень.

"Для активізації пошуку причетних до цього осіб, за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити людей, які доклали до цього руку, оголошую винагороду в розмірі мого місячного окладу - 31.000 грн (тридцять одна тисяча гривень) Поради як шукати і де ставити камери - залиште для обговорення на кухні. Мені потрібна інформація. Можете писати мені в ФБ, дзвонити на гарячу лінію мера або надати інформацію через будь журналістів. Конфіденційність залізобетонно гарантована", - резюмував Лисенко.

Скріншот поста (facebook.com/people/Mykhailo-Lysenko)

Як раніше ми писали, в Дніпрі люди вбили лисицю та її дитинчат, які жили на одній з дитячих майданчиків міста. Вдалося врятувати лише одного лисеняти по кличці Руді.

Також ми повідомляли, що девушка-живодер влаштувала в псевдоприюте для собак і кішок справжню душогубку, замучивши до смерті понад 20 тварин.