Діти відплатять їм так само: в Запоріжжі нелюди вирішили заморити Хатіко голодом (фото)

Ілюстративне фото: Собака (obitateli.info)

Волонтери просять допомогти виснаженій собаці

В Запоріжжі власник собаки вирішив позбутися чотириногого друга і викинув її з автомобіля, залишивши пса в незнайомому для нього місці. Тварина прибилася до одного з дворів, господар якого побоявся відігнати собаку, і просто не годував і не поїв її на протязі двох тижнів. Волонтери закликали небайдужих допомогти виснаженій вівчарці.

У спульноті "Служба захисту тварин Запоріжжя" опублікований пост Ніни Розовської в Facebook та фото собаки. Вона розповіла про кричущу ситуацію і звернулася по допомогу, щоб тварина скоріше відновити сили і змогла знайти нову хату.

"Явно метис вівчарки, дівчинка, близько п'яти років. Ніжна і зворушлива. Намагається заслужити любов - постійно дає лапку і заглядає в очі. Забрана на перетримку", - розповіла Розовська.

У Запоріжжі кинули собаку на голодну смерть (Фото: facebook.com/nina.rozovskaya)

За її словами, всі 14 днів собаці доводилося харчуватися власними екскрементами і пити сечу, і тільки один раз за цей час - коли пішов дощ - тварина нарешті змогла втамувати спрагу.

Зазначається, що власник будинку, до якого прийшла собака, побоявся силою вигнати тварину за ворота через "габарити нового мешканця".

"Було прийнято рішення позбутися собаки природним чином! Її не годували і не ставили їй воду всі 14 днів! А вона не йшла... Все чекала на своїх колишніх на тому ж місці, де її кинули", - йдеться в повідомленні.

Волонтери закликали допомогу виснаженій собаці (Фото: facebook.com/nina.rozovskaya)

Розовська припустила, що такий метод люди порахували "найгуманнішим". Крім того, виснажену і зневоднену собаку вони не дозволяли годувати і поїти своїм друзям і знайомим, які заходили в гості.

"От як раз один з товаришів і "пожалів" тварину, просигналізував про ситуацію", - розповіла вона.

Наразі собака потроху починає "відтаювати і знову вірити людям".

Скрін: facebook.com/nina.rozovskaya

У коментарях до повідомлення користувачі мережі ледь стримують емоції, обурюючись подібним ставленням "господаря" собаки, яка наче хатіко просто чекала на свого колишнього власника на місці, де її кинули.

Що сталося з людьми, звідки стільки ненависті, що ви реально не розумієте, що все повернеться, ніщо не пройде задарма, реально тварини;

Це не люди, таким не місце на Землі. М'яко кажучи "я не бажаю їм добра і міцного здоров'я"...

Незбагненно...

Бракує слів, бидло, не люди, тварина так би не зробила. А ми хочемо добра для себе, Божого благословення, а чи заробили ми його, коли чинимо як нелюди?

Я в шоці, як можна не напоїти собаку? До тебе в будинок попросилося жива істота, як можна не надати їй допомогу, собака просто так не прийшла б. Му**ки, що господарі, що ті, хто нібито не вигнав за двері. Це вже кінчені люди, вони втрачені для суспільства;

Кара небесна буде - їм же відплатять так само їх діти.... все попереду...

У всіх причетних до цієї долі немає душі. Бог все бачить. Він вирішить;

Треба все таки надавати розголосу імена або дані такої мерзоти! У них є друзі, рідні, люди, які їм довіряють! Вони повинні знати істинні обличчя!

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