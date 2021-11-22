Помстився матері: під Києвом скандальний блогер залив авто монтажною піною

За словами жінки, інцидент стався цієї суботи, 20 листопада, у дворі, який знаходиться на вулиці Братів Міхєєвих.

Катерина зазначила, що Волошин Залив монтажною піною авто, яке подарував своїй мамі. Жінка каже, що це, скоріше за все, була помста мамі за те, що вона вилила борщ в багажник його авто.

На фото видно, що перед тим як залити машину монтажною піною, її обмотали плівкою. При цьому все, що відбувається знімали на відео.

Олександр Волошин Залив машину матері монтажною піною (фото: unian.net)