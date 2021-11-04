"Відібрали не по-людськи": Ощадбанк забрав в українки майже всі заощадження

Жінка скаржиться що з 1477 грн у неї залишилося лише 106 грн.

Як це сталося

За її словами, гроші вона зберігала на пенсійній ощадкнижці. Після того, як у 2018 році вона перевела нарахування на спеціальну картку, на ній лишилось 1477 грн.

Однак у листопаді вона вирішила зняти ці гроші, і виявилося, що їх там практично немає, а залишилось лише 106 грн.

Жінка відразу звернулася до банку і там їй пояснили, що гроші списувалися через те, що вона не використовувала рахунок. Тому до 2021 року в неї щомісяця знімалися 60 грн, а після цього – цілих 100 грн.

"Мій моральний стан не передати, розплакалася там же, у банку, сказати нічого не могла, прийшла додому з тиском і 106 грн, ні чека, ні квитанції, жодної виписки. Ось так взяли й відібрали. Не по-людськи. Виходить, банк три роки користувався моїми грішми, і до того ж ще й забрав їх у мене", – розповіла жінка.

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась на установу

Як відреагував банк

Ощадбанк на скаргу Lyudmillla59 відреагував та написав, що гроші були списані згідно з правилами установи, про які вона мала знати. Тому виходить, що установа фактично звинуватила у тому, що сталося, саму клієнтку.

"Комісію за обслуговування неактивного рахунку передбачено діючими тарифами банку, які визначають умови взаємодії між клієнтом та банком. Для того, аби уникнути списання даної комісії, достатньо один раз в рік провести будь-яку операцію переказу, зняття, оплати чи поповнення", - написали в банку.

Ощадбанк відреагував на скаргу клієнтки