Як відмити руки після молодих горіхів: знадобляться мінімум грошей та сил

Молоді горіхи дуже смачні та корисні, але чистити їх не так вже й просто. Крім цього, після чищення зелених горіхів руки стають майже такого ж зеленого кольору і відмити їх дуже складно.
Як легко відмити руки - читайте нижче.
Якщо горіховий сік зафарбував долоні, то можуть допомогти "народні" методи.
Лимонна кислота
Зокрема, ефективно відбілить руки лимонна кислота або лимонний сік. Потрібно налити у невелику мисочку гарячу воду, додати 1 ст.л. лимонного соку або 1 ч.л. лимонної кислоти у гранулах. Далі потрібно пропарити руки 10-15 хвилин тричі за день.
Господарське мило
Для такого способу потрібно натерти руки половинкою лимона і ретельно змити господарським милом. З першого разу процедура результат не дасть, тому бажано повторити 3-5 разів протягом дня.
Зазначимо, якщо вдома лимона нема, то його можна замінити зеленим виноградом.
Картопля
Очищену картоплю потрібно потерти і кашею намастити руки та залишити на пів години. Після цього змити теплою водою. Процедуру треба повторити кілька разів.
Зубна паста
Потрібно просто нанести на руки пасту і добре потерти. Процедуру варто повторити кілька разів.
Оцет
Промити оцетом руки від горіхів також доведеться також кілька разів. Після процедури необхідно нанести на руки зволожуючий крем.
Раніше ми повідомляли, як швидко очистити нігті від бруду після городу.
Також ми писали, чим відмити сажу з рук, одягу і посуду.